De klimaatdoelen uit het Parijsakkoord raken snel uit zicht

Volgens de onderzoekers neemt de Amerikaanse productie van gas en olie tot 2030 met 17 respectievelijk 12 procent toe. Beeld Getty Images

Niet minder, maar meer fossiele brandstoffen. De grootste producenten van olie, gas en steenkool zijn de komende jaren van plan meer te gaan produceren. Ondanks alle mooie beloften en ambities van diverse wereldleiders dreigen de afgesproken doelstellingen door deze productie van fossiele energie wereldwijd niet te worden gehaald. Bij lange na niet zelfs. Zoals het er nu voorstaat, worden naar verwachting tot 2030 ruim twee keer zo veel fossiele brand­stoffen verbrand als is afgesproken.

Het zijn de ontnuchterende conclusies van het woensdag verschenen rapport van het VN-­Milieuprogramma Unep, aan de vooravond van de cruciale klimaatbijeenkomst in Glasgow in november. Daar komen 200 wereldleiders bijeen om de doelstellingen uit het Parijsakkoord uit 2015 scherp te stellen. En dat is wel nodig, blijkt uit het Uneprapport. Het Parijsakkoord werd zes jaar geleden door 190 wereldleiders ­ondertekend om de wereldwijde opwarming van de aarde tot 1,5 graad Celsius te beperken, maar het ziet ernaar uit dat die doelstelling niet wordt ­gehaald. Op het huidige tempo is volgens de onderzoekers zelfs het streven om de opwarming in elk geval onder de ‘gevaarlijke grens’ van 2 graad te houden, al te rooskleurig.

Financiële steun

Een belangrijke oorzaak: de houding van overheden ten opzichte van het gebruik van fossiele brandstoffen is volgens de onderzoekers nauwelijks veranderd sinds het laatste rapport in 2019. Sterker nog: sinds corona ging er méér ­financiële steun naar olie- en gasprojecten. Zo’n 300 miljard dollar in totaal – meer dan er in schone alternatieven is geïnvesteerd.

De recente beloftes van onder meer China en de Verenigde Staten om binnen enkele decennia uitstootvrij te zijn, juichen de klimaatonderzoekers toe. Maar omdat deze landen vervolgens geen expliciete doelen hebben gesteld over het winnen van fossiele brandstoffen, dreigen die ambities niets meer dan mooie woorden te blijven.

Zo ontdekten de onderzoekers, die de vijftien grootste producenten van fossiele energie onder de loep hebben gelegd, dat de Amerikaanse olie- en gasproductie tegen 2030 tot respectievelijk 17 en 12 procent zal toenemen in vergelijking met het niveau van 2019. Toch komt die uitstoot niet op de balans van de Amerikanen zelf, omdat een deel van die fossiele brandstoffen zou worden geëxporteerd en dus in het buitenland wordt verbrand.

“De crux is dat overheden van fossiele brandstof producerende landen weigeren te erkennen dat ook de productie drastisch omlaag moet om het Parijsakkoord te halen,” zegt Ploy Achakulwisut, hoofdauteur van het rapport tegen CNN.

De onderzoekers voorzien overigens niet ­alleen maar ellende. De doelstellingen kunnen volgens de onderzoekers wel degelijk worden gehaald, maar dan moet wel, om te beginnen, worden gestopt met het financieren van fossiele brandstoffen. “Dat window of opportunity sluit echter snel,” aldus Unepchef Inger Andersen.