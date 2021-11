De Jonge: verbod op vluchten vanuit zuidelijk Afrika vanwege nieuwe virusvariant

Mensen wachten op hun coronavaccin in een 'vaccinatietrein', een priklocatie voor afgelegen gebieden in Zuid-Afrika. Beeld REUTERS

De landen waar het om gaat worden toegevoegd aan de lijst van landen met een zeer hoog risico, meldt De Jonge. De passagiers op vluchten die uit de regio nog onderweg zijn, worden op Schiphol getest en moeten daarna in quarantaine. Het gaat om Botswana, Eswatini (Swaziland), Lesotho, Namibië, Zimbabwe en Zuid-Afrika.

Volgens De Jonge is de nieuwe mutatie ‘reden voor zorg’, maar is er ook nog veel onduidelijk. “Dit is een maatregel uit voorzorg, om daarmee de introductie van een nieuwe variant die mogelijkerwijs besmettelijker is te willen afvangen”, aldus de Jonge.

Hij benadrukt dat Europese lidstaten samen optrekken. De Europese Commissie zei eerder op vrijdag dat er onmiddellijk moet worden gestopt met het vliegverkeer van en naar zuidelijk Afrika. Voorzitter Ursula von der Leyen zegt dat de maatregel snel wordt besproken met de lidstaten van de EU. Naast Nederland hebben ook het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Tsjechië, Oostenrijk, Italië en Israël het vliegverkeer van en naar de regio aan banden gelegd.

Bezorgdheid

De coronamutatie wijkt in veel opzichten af van de deltavariant en lijkt volgens een analist van de BBC ‘nauwelijks meer’ op het originele virus zoals dat begin vorig jaar in de Chinese stad Wuhan werd aangetroffen. Wetenschappers vinden het nog te vroeg om iets te zeggen over de effectiviteit van de bestaande vaccins tegen deze nieuwe variant, omdat er nog te weinig data beschikbaar is.

Het baart zorgen dat de variant in de Zuid-Afrikaanse provincie Gauteng volgens wetenschappers al verantwoordelijk lijkt voor 90 procent van alle besmettingen. De mutatie heeft zich al verspreid naar onder meer Botswana, Zimbabwe en Namibië. Ook in Hongkong zijn twee besmettingen met de variant gemeld nadat een reiziger vanuit de regio in hotelquarantaine iemand besmette.

Five quick tweets on the new variant B.1.1.529



Caveat first: data here is *very* preliminary, so everything could change. Nonetheless, better safe than sorry.



1) Based on the data we have, this variant is out-competing others *far* faster than Beta and even Delta did 🚩🚩 pic.twitter.com/R2Ac4e4N6s — John Burn-Murdoch (@jburnmurdoch) 25 november 2021

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) doet de komende dagen en weken onderzoek naar de variant B.1.1.529, die afhankelijk van het potentiële risico ook een Griekse naam krijgt. “Iedereen begrijpt dat des te meer het coronavirus circuleert, hoe groter de kans dat het verandert en we mutaties blijven tegenkomen,” aldus Maria van Kerkhove, een Amerikaanse epidemioloog van de WHO. De WHO wilde niet reageren op de aangekondigde reisbeperkingen en of deze nut hebben.

Op het hele Afrikaanse continent is slechts 6,6 procent van de bevolking volledig gevaccineerd. Omdat het aantal besmettingen de afgelopen tijd geleidelijk steeg, gingen er al geruchten rond over een mogelijk nieuwe virusvariant.

Virologe Marion Koopmans twijfelt of het stopzetten van het vliegverkeer van en naar zuidelijk Afrika het virus kan tegenhouden. “Ik snap het wel als reactie, we schrikken natuurlijk allemaal. Maar de ervaring leert dat dit misschien niet zoveel effect heeft omdat dit virus waarschijnlijk al langer circuleert,” zegt Koopmans. Het is volgens haar denkbaar dat de variant elders is ontstaan. “En dan is het dweilen met de kraan open.” Ze vindt deze variant wel erg zorgelijk, omdat deze zich nog sneller lijkt te verspreiden dan de Delta-variant.

Kelderende beurzen

Een BBC-correspondent stelt dat er in Afrika onvrede is over de ingestelde reisbeperkingen en dat landen in de regio juist beloond moeten worden voor het melden van de nieuwe variant. Het Zuid-Afrikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken vindt het ‘gehaast’ om de grenzen nu al te sluiten en zegt bezorgd te zijn over de schade aan het toerisme.

Intussen kelderden de markten en olieprijzen in reactie op het nieuws; ook de Amsterdamse AEX-index is met 3,2 procent gezakt. Vooral de Europese bedrijven in de luchtvaartsector en reisbranche kregen forse klappen door de vrees voor nieuwe reisbeperkingen. Air France-KLM raakte dik 9 procent kwijt. Olie- en gasconcern Shell kelderde meer dan 6 procent door de forse daling van de olieprijzen.