De inwoners van Kramatorsk zijn het luchtalarm gewend, en hebben nog weinig te verliezen

In Kramatorsk maken de achterblijvers zich klaar voor wat komen gaat. De hoofdplaats in de oostelijke Donbas is verworden tot een stad vol inwoners die niets meer te verliezen hebben.

In de buurt van supermarkt Familie in de Joelijevnastaat staat een groepje senioren gelaten bij de bushalte, als plots een van hen triomferend een arm in de lucht steekt. “Daar is ie!” En inderdaad, trolleybus 7a is in aantocht.

Niet echt iets om wild van te worden, zou je denken, en al zeker niet als je gepensioneerd bent. Behalve dan als je al meer dan twee uur staat te wachten terwijl vlakbij de sirene van het luchtalarm oorverdovend aan het loeien is. Het zijn de kleine dingen die het doen, zeker in een stad waarin het geluk tegenwoordig dun gezaaid is – en waar amper nog bussen rijden.

In het begin leek de oorlog Kramatorsk, een onopvallende stad in het oosten van Oekraïne, nog min of meer links te laten liggen. Meer dan af en toe een relatief beperkte beschieting kreeg de stad niet te verwerken. Maar dat is veranderd sinds de Russen zich al dan niet gedwongen terugtrokken uit de omgeving van Kiev. Ze hergroepeerden zich in het gebied waarvan Kramatorsk, met zijn 150.000 inwoners, een van de belangrijkste steden is: de Donbas, de regio waarvoor de Russische president Poetin naar eigen zeggen de oorlog begonnen is.

Oekraïense leger in de tang

Nog altijd is een aanzienlijk deel van die regio in Oekraïense handen, maar dat zou kunnen veranderen wanneer de Russen straks zoals verwacht tot de aanval overgaan. Volgens westerse inlichtingendiensten is het een kwestie van dagen voor het zover is. Gevreesd wordt dat ze het Oekraïense leger vanuit het noorden en het zuiden in de tang zullen nemen.

Afgelopen weekend kreeg Kramatorsk alvast een voorproefje van wat het in dat geval te wachten staat. Twee clusterbommen kwamen neer op het station, waar op dat moment duizenden mensen stonden te wachten op een trein naar veiliger oorden. Resultaat van een beschieting die geen enkel militair doel diende: minstens vijftig doden en honderd gewonden.

Het heeft de uittocht er niet minder op gemaakt. Zelfs nu het centrum van de stad er vrijwel verlaten bijligt, kan je nog altijd mensen zien vertrekken. Zoals in de centrale Parkstraat, waar drie jongemannen een container aan het opladen zijn. En weg zijn ze, naar het tweehonderd kilometer meer naar het westen gelegen Dnipro. Ze willen het niet riskeren dat hun investering in handen valt van de Russen.

Weinig spraakzame inwoners

Die uittocht heeft van Kramatorsk, sinds 2014 de hoofdplaats van wat er nog overblijft van de Oekraïense provincie Donetsk, een stad gemaakt van mensen die niet veel meer te verliezen hebben of gewoon vinden dat ze elders niets te zoeken hebben. Vooral gepensioneerden, die bovendien bang zijn om hun mond voorbij te praten, zeker wanneer Rusland ter sprake komt. Je weet maar nooit wie het straks in hun stad voor het zeggen zal hebben.

Veel verder dan een ‘we hopen op het beste’ komen de meesten niet, voor zover ze je niet onmiddellijk de rug toekeren. Alleen de sirenes, daar is blijkbaar niemand meer bang voor. Ze zijn het loeien inmiddels gewend.

En als er dan toch iemand zijn mond open durft te trekken, zoals de glimlachende Natalija, wimpelt die de vragen over Rusland of Oekraïne handig af: “Wij zijn maar gewone mensen, wat weten wij nu van politiek. Daarover beslissen wij toch niet, en vrouwen zeker niet. Hoe zeggen ze dat ook alweer in het Duits? Keuken, kinderen en – even denken – de kerk.”

‘Glorie aan Oekraïne!’

Nee, voor stevige uitspraken over de oorlog moet je bij Nikita en Sasja zijn, twee jongens van 18 jaar oud. Nadat bus 7a is vertrokken, staan ze voor de supermarkt een elektronische sigaret te roken. Vanwege hun leeftijd hebben ze de dingen die hun veel oudere stadsgenoten tot voorzichtigheid manen nog niet gezien.

Omdat dit onze stad is, antwoorden ze op de vraag waarom ze niet zijn vertrokken. Waarom zouden ze ook, voor de Russen zijn ze niet bang, die komen toch niet tot aan Kramatorsk. Alles komt goed, verzekert Nikita, de mondigste van de twee, waarna hij afsluit met het saluut dat in de rest van het land overal op straat te horen is: “Glorie aan Oekraïne!”