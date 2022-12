De hobbelige weg naar excuses: hoe alles in aanloop naar Ruttes slavernijtoespraak mis leek te gaan

Archieffoto: minister-president Rutte en de Surinaamse president Santokhi tijdens een werklunch in Den Haag. Beeld ANP

Nederland heeft bijna 160 jaar de tijd gehad om excuses voor het slavernijverleden voor te bereiden, dus zou je denken: wat kon er nog misgaan? Bijna alles, zo blijkt in de aanloop naar de excuses van maandag. Vooral het vroegtijdig uitlekken van de uitvoering schiet veel belangengroepen en politici in het verkeerde keelgat.

Vrijwel iedereen komt eind november in de verkeerde stand te staan door het lekken van hoofdlijnen van de plannen voor de slavernijexcuses. En premier Mark Rutte háát het uitlekken van kabinetsplannen, en hanteert vaak als remedie de behandeling van zo'n voorstel maar uit te stellen. Velen zouden dat juist nu op prijs stellen. Maar in dit geval wilde de premier daar niet aan toegeven.

Daardoor gingen de hakken in het zand bij de belangenorganisaties die zich bekommeren om het slavernijverleden. Zij hamerden op 1 juli 2023 als dé datum, precies honderdzestig jaar na de officiële afschaffing van de slavernij.

19 december

Die datum van 19 december is als een graat in de keel van alle betrokkenen blijven steken. De officiële uitleg is dat het voor het einde van het jaar moest, als beloofde reactie op het rapport van het Adviescollege De ketenen verbroken. Maar het gaat hier om het aanbieden van excuses tegenover de nazaten van tot slaaf gemaakten.

Wat het beeld nu wekenlang domineerde was de technocratische, ambtelijke afweging: het moet nu eenmaal voor het einde van het jaar. En zo werd het geen gezamenlijk proces, iets wat volgens de dialooggroep juist cruciaal is voor geslaagde excuses.

Ruttes ministerie van Algemene Zaken blinkt ondertussen niet uit in sensitiviteit met het slavernijdossier. Dat werd ook nog eens zonneklaar met de eerste datum voor het Catshuisoverleg, uitgerekend op de dag van de Surinaamse Decembermoorden, 8 december. Nee, daar hadden ze op het weinig diverse Algemene Zaken ook niet aan gedacht, erkende men schoorvoetend.

Verbod op het n-woord

Daar kwam nog bovenop het bericht dat zeven bewindslieden excuses zouden maken op eilanden en in Suriname. Iedereen daar weer hoog in de boom: ook dat gebeurt zonder overleg! Maar de bewindspersonen zijn daar ter plekke om uitleg te geven en aanspreekbaar te zijn over het verhaal van premier Rutte. Dus: de premier maakt formeel excuses, de ministers en staatssecretarissen zijn ter plekke om het gesprek aan te gaan.

Maar omdat iedereen zijn mond moest houden, werd ook dit vrij laat rechtgezet, waardoor de weerstand tegen de voornemens alleen maar groter werd.

Ondertussen schroefden belangengroepen de eisen op – tienduizenden euro's compensatie per nazaat, een verbod op het woord neger – en dat leidde weer tot een tegenbeweging van tegenstanders die dat al te gortig vinden. Rutte zelf wilde wekenlang niet vooruitlopen op de excuses, wel zou er een ‘betekenisvolle stap’ komen. En, dat wilde Rutte nog wel kwijt aan landgenoten (van wie vier op de tien vóór excuses zijn): miljarden aan compensatie komen er niet. “Er is geen sprake van dat Nederland miljarden gaat uitgeven om achterstallige salarissen te voldoen.”