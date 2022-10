De herovering van Lyman kon voor Poetin niet op een slechter moment komen

Oekraïense troepen poseren in Lyman na de terugtrekking (1 oktober). Beeld Oleksiy Biloshytskyi via REUTERS

De stad, gelegen in het noorden van de regio Donetsk, was ruim vier maanden lang een bolwerk van Russen en pro-Russische separatisten. “Sinds 12.30 uur is Lyman volledig vrij van Russen,” verklaarde president Volodimir Zelenski zondagmiddag in een korte videoboodschap op Telegram. Hij claimde de volledige controle over de stad, een logistiek knooppunt door haar ligging aan belangrijke spoorwegverbindingen.

‘Meer steden’

Moskou gaf zondag geen commentaar op de status van Lyman. Het Russische ministerie van Defensie meldde zaterdag aan staatspersbureau Ria Novosti de terugtrekking van troepen vanwege de ‘dreiging van omsingeling’. Eerder was vanuit Kiev gemeld dat Oekraïense troepen de stad waren binnengetrokken en zo’n 5000 Russische soldaten hadden omsingeld. Zelenski zei zaterdagavond dat er ondanks de terugtrekking nog werd gevochten maar dat de Oekraïense vlag al wapperde in Lyman. “De komende week volgen meer steden,” garandeerde hij in zijn dagelijkse videoboodschap.

Volgens gouverneur Sergej Haidai van de aan Donetsk grenzende regio Loehansk, eveneens ingelijfd door Rusland, kan de herovering van Lyman helpen verloren terrein in zijn gebied terug te winnen. ‘De bevrijding van deze stad is een van de belangrijkste factoren voor verdere herovering van de regio Loehansk’, schreef hij zondag op Telegram.

Beide regio’s staan grotendeels onder controle van Rusland, dat vrijdag officieel de annexatie bekrachtigde tijdens een ceremonie in Moskou. Dat gebeurde na ‘referenda’ waarbij de meerderheid van de bewoners van deze en twee andere regio’s (Charkov en Zaporizja) volgens president Vladimir Poetin hadden ingestemd met inlijving. Die wordt internationaal niet erkend want is in strijd met de grondbeginselen van de Verenigde Naties.

Lichte kernwapens

De terugtrekking van Russische troepen uit ‘bolwerk’ Lyman in de Donetsk, uitgerekend één dag na de annexatie van de regio, veroorzaakte aan Russische zijde een golf van kritiek. De Tsjetsjeense leider en Kremlin-bondgenoot Ramzan Kadyrov acht ‘drastischer maatregelen’ nodig. ‘Te beginnen met het afkondigen van de staat van beleg in de grensgebieden en het gebruik van kernwapens met een laag rendement,’ schreef hij zaterdagavond op Telegram. In zijn bericht bekritiseerde hij de Russische stafchef Valeri Gerasimov. Die zou Kadyrovs ‘waarschuwingen’ hebben genegeerd. De bevelhebber van de troepen bij Lyman is volgens de Tsjetsjeense leider ‘nutteloos’.

Voormalig president Dmitri Medvedev, voorzitter van de Russische Veiligheidsraad, dreigde anderhalve week geleden al met de inzet van ‘alle wapens inclusief strategische kernwapens’ om geannexeerd grondgebied te verdedigen.

Washington herhaalde dat het ‘resoluut’ zal reageren bij elk gebruik van kernwapens. De Amerikaanse minister van Defensie Lloyd Austin verklaarde zaterdag ‘zeer bemoedigd’ te zijn door de ontwikkelingen in Lyman. Het verlies ervan zal volgens hem nieuwe problemen veroorzaken voor Rusland. Het gebruikte de aanvoerlijnen bij Lyman om zijn troepen en materieel naar het zuiden en het westen te ‘duwen’. “Zonder die routes zal het moeilijker zijn,” zei hij tijdens een persconferentie.

Nord Stream 1 en 2

Intussen is nog altijd onduidelijk wie verantwoordelijk is voor de lekkages in de twee gaspijpleidingen van Rusland naar Duitsland in de Oostzee. Ze zijn grotendeels eigendom van het Russische Gazprom. Zowel de EU als de Navo en Rusland gaan uit van sabotage. Moskou houdt de Verenigde Staten als ‘economisch meest begunstigde’ verantwoordelijk voor de vier lekken. Daaruit ontsnapt geen gas meer. Bij Nord Stream 2 stopte dat zaterdag, bij Nord Stream 1 zondag. “De waterdruk heeft de pijpleidingen min of meer afgesloten,” verklaarde een woordvoerder van Nord Stream AG.