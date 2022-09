De gasprijs schiet nog verder omhoog. Wat betekent dat voor mijn energierekening?

De gasprijs steeg maandag weer flink nadat het Russische Gazprom aankondigde de pijpleiding Nord Stream 1 langer af te sluiten. Veel consumenten schrikken daarvan, maar moeten zij zich direct zorgen maken? Het antwoord: helaas wel.

Wat merk ik van de opnieuw stijgende gasprijzen?

Veel, maar niet iedereen evenveel. Mensen met een vast contract betalen gewoon de eerder afgesproken prijs. Maar ruim de helft van de huishoudens heeft inmiddels een variabel contract en zij hebben met de actuele prijzen te maken. De ene aanbieder bepaalt maandelijks de prijs voor gas en stroom, de ander doen dat zesmaandelijks. Dus sommige huishoudens zien de rekening maandelijks stijgen, voor andere komt de klap na een aantal maanden. Nu al zien mensen de rekening soms verviervoudigen.

Waarom wordt mijn stroom ook duurder?

De hoge gasprijs is direct van invloed op de stroomprijs. Er is maar één stroomprijs, of het nu om stroom van een windmolen, kerncentrale of gascentrale gaat. Die prijs wordt bepaald door de duurste producent van stroom op dat moment. En dat is meestal stroom uit gasgestookte centrales: Nederland wekt 60 procent van zijn stroombehoefte op in gascentrales. De hoge gasprijs maakt de stroom dus duurder, óók als die komt van een windmolen of zonnepaneel. Producenten van groene energie zijn spekkoper bij die hoge stroomprijzen.

Volgens klimaatminister Rob Jetten ligt het vullen van onze gasvoorraden op schema. Probleem opgelost?

Helaas niet. De voorraden zijn niet zo groot dat die ons gegarandeerd zonder problemen door de winter helpen. Experts schatten in dat de voorraden goed zijn voor twee maanden gebruik. Zeker als het een strenge winter wordt moet er meer gas worden ingekocht, of we moeten flink besparen op het verbruik. Wel is bepaald dat huishoudens te allen tijde energie moeten krijgen. De industrie kan zelfs gedwongen afgeschakeld worden als de gasvoorraden snel leeg raken. Een plan met welke bedrijven wanneer worden afgeschakeld is nog in ontwikkeling.

Waarom schommelen de prijzen nu zo hard?

Vraag en aanbod bepalen de prijs. Door het grotendeels wegvallen van het Russisch gas zit Europa nu met een beperkt aanbod. Rusland was de grootste gasleverancier voor Europa, zo’n 30 tot 40 procent van de totale Europese gasconsumptie. Elke verandering in het aanbod van gas, zoals de sluiting van gaspijpleiding Nord Stream 1, zorgt meteen voor een forse prijsstijging.

Dat betekent dat Europa nu driftig op zoek is naar alternatief gas. Dat kan via gasleidingen uit andere gasproducerende landen als Noorwegen of Algerije. Of er komt vloeibaar aardgas, lng genaamd, via tankers naar Europa. Vooral lng moet in de gasbehoefte voorzien en dat is een probleem, want er is minder lng te koop dan er vraag naar is. Om de gasvoorraad aan te vullen moet Europa concurreren met Azië, dat ook veel lng importeert. Dat betekent dus hogere prijzen. Wat niet meehelpt: Europese landen bieden ook tegen elkaar op om zoveel mogelijk gas in te kopen voor de winter.

Wie of wat bepaalt die prijs?

Er is niet één wereldmarkt voor gas of stroom. In de Verenigde Staten is gas bijvoorbeeld veel goedkoper dan in Europa. En de stroomprijs verschilt weer per land; elk land produceert zelf een deel van zijn eigen energiebehoefte. Met duur gas, of met goedkopere doch vervuilende kolencentrales. Daarnaast bepaalt de kale prijs voor gas of stroom maar een deel van de rekening. Nederland heft bijvoorbeeld energiebelasting, accijns en btw op gas en elektriciteit. Daarnaast betaal je nog kosten voor de infrastructuur, elektriciteits- en gasleidingen.

Helpt het als Nederland weer gas gaat oppompen in Groningen?

De roep om het heropenen van het Groninger gasveld wordt steeds luider. Verantwoordelijk staatssecretaris Hans Vijlbrief zei onlangs dat meer gas oppompen uit Groningen geen soelaas biedt; dat beetje extra productie uit Groningen is niet voldoende om de Europese marktprijs omlaag te duwen.

De Europese Unie importeerde jaarlijks zo’n 168 miljard kubieke meter aardgas uit Rusland. In Groningen werd enkele jaren geleden 21 miljard kubieke meter gewonnen. Dat is een achtste van de Russische import. Het klopt dus dat Groningen niet in staat is het tekort op te vangen voor Europa. Deskundigen verwachten wel een prijseffect als Groningen meer gaat produceren; elk beetje extra aanbod kan de prijs drukken. Maar heel spectaculair zal dat niet zijn.

Is de import van lng onze redding?

Het zijn gouden tijden voor lng-producenten, tenminste als ze niet alles voor een vaste prijs hebben verkocht. Qatar, een van de grootste producenten ter wereld, gaat tientallen miljarden investeren in nieuwe lng-centrales. Het duurt echter nog jaren voor die extra productie gerealiseerd is. Tot die tijd zullen de krapte en hoge prijzen blijven.

Wel zal de krapte iets afnemen. In de Verenigde Staten brak recent brand uit in een grote lng-terminal, maar de verwachting is dat die in het najaar weer operationeel wordt. En Shell hervat de productie van lng op de Prelude, een grote drijvende lng-fabriek op zee. Daar werd gestaakt door het personeel, dat een loonsverhoging van 30.000 dollar te weinig vond. Ter info: Het basissalaris ligt op 230.000 dollar per jaar.

Vrijdag komen de Europese energieministers bijeen om te praten over een noodplan. Een aantal landen wil een maximumprijs afspreken voor de import van gas. Hoe groot is de kans op een deal en wat zouden de gevolgen zijn?

Een maximumprijs, die onder de huidige prijs voor gas ligt, zal lastig te realiseren zijn. Producenten verkopen het dan aan andere vragers die een hogere prijs willen betalen. Wel kunnen landen afspreken een maximumprijs voor hun bevolking of bedrijven in te voeren. Maar dat is niet gratis: de staat moet dan het verschil tussen inkoop- en verkoopprijs uit de schatkist bijleggen. De belastingbetaler betaalt uiteindelijk zijn eigen korting. Bovendien haalt een lagere energieprijs een prikkel weg om te bezuinigen op het verbruik.