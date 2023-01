De Fransen gaan massaal staken – alweer. Hoe Frankrijk bekend kwam te staan als ‘wereldkampioen staken’

Frankrijk kent een lange traditie van stakingen en protest. Donderdag wordt die reputatie opnieuw eer aangedaan: de Fransen gaan in het hele land de straat op om te demonstreren tegen de verhoging van de pensioenleeftijd. Waar komt die stakingsbereidheid vandaan? ‘In Frankrijk bestaat geen traditie van compromissen sluiten.’

“De plannen zijn onrechtvaardig en snoeihard.” Acht Franse vakbonden zijn niet te spreken over de plannen van president Emmanuel Macron, die de pensioenleeftijd wil verhogen van 62 naar 64 jaar. De vakbonden hopen donderdag ‘meer dan een miljoen’ mensen op de been brengen. Ambtenaren, onderwijzers, ziekenhuispersoneel, spoorpersoneel en zelfs politieagenten gaan staken. Ook in het bedrijfsleven, zoals bij Peugeot en Airbus, wordt het werk neergelegd.

Macron en consorten zetten op hun beurt de hakken in het zand. “Die hervormingen komen er. Ze worden in het parlement aangenomen en daarna gewoon ingevoerd,” zei het strijdlustige kamerlid Aurore Bergé van de partij van Macron. Volgens de regering moet de pensioenleeftijd omhoog omdat het systeem op termijn anders onbetaalbaar wordt.

Sommige Fransen houden hun adem in, maar veel mensen hebben vooral een déjà vu. Frankrijk heeft nogal een reputatie als het gaat om betogingen en protesten: de ‘wereldkampioen staken’. Volgens een Duits onderzoek staat Frankrijk op nummer één als het gaat om werknemersprotest: per 1000 werknemers zou er 132 dagen per jaar worden gestaakt. In andere onderzoeken eindigt Frankrijk op plek twee of drie op de mondiale stakingsranglijst.

Revolutionaire geest

“Het is niet zo dat Fransen actievoeren omdat ze het leuk vinden,” zegt socioloog Jean-Michel Denis van de Universiteit van Parijs. “In Frankrijk bestaat gewoon geen traditie van compromissen sluiten, zoals bijvoorbeeld Nederland die wel kent. Het is moeilijk voor werknemers om aan de onderhandelingstafel iets binnen te halen. We hebben een cultuur waarin besluiten centraal worden genomen en van bovenaf worden opgelegd. En als je weet dat praten weinig oplevert, dan is vaak de enige oplossing: de straat opgaan en actievoeren.”

Als het niet met zachte hand kan, dan maar via een confrontatie. Het is ‘de revolutionaire geest’ van de Fransen, verwijzend naar de Franse Revolutie van 1789. Die leidde tot de afschaffing van de monarchie – geen onbeduidend detail. Nog steeds is er een wijdverspreid geloof dat een opstand kan leiden tot een machts- of cultuurwisseling. Zowel in de politiek als in het zakenleven.

In mei 1968 kende Frankrijk een volksopstand, aangezwengeld door studenten. Het ging er hard aan toe. Een jaar later trad president De Gaulle af. In 2018 en 2019 zorgden de gele hesjes maandenlang voor demonstraties en onrust. Daarna stelde president Macron zijn beleid bij.

Franse werknemers gebruiken soms opmerkelijke tactieken. Het komt regelmatig voor dat personeel het management gijzelt: de bedrijfsleiding wordt opgesloten in haar eigen kantoor tot de eisen worden ingewilligd. Ondernemer François-Henri Pinault (Gucci, Yves Saint Laurent) werd in 2009 door zijn eigen medewerkers in zijn auto opgesloten en omsingeld toen hij ontslagen had aangekondigd.

Over een hek geklommen

Berucht is ook een incident bij Air France. Medewerkers renden in 2015 op straat achter topmensen van het bedrijf aan en scheurden hen letterlijk het overhemd van het lijf. “Het was een lynchpartij, er werd aan mijn kleren getrokken, ik werd in mijn rug gestompt en met projectielen bekogeld,” zei Air France-manager Pierre Plissonnier achteraf, nadat hij over een hek van ruim 2 meter had moeten klimmen om aan zijn belagers te ontkomen.

Of het dit keer zover zal komen is onzeker, maar dat het er hard aan toe zal gaan staat vast. Want de pensioenen zijn heilig voor de Fransen. Elke regering die de afgelopen decennia het mes in het pensioenstelsel zette, werd geconfronteerd met protest.

In 1995 wilde de regering mensen langer pensioenpremies laten betalen. Wekenlang werd er in het hele land gestaakt. Miljoenen Fransen gingen tijdens opeenvolgende demonstraties de straat op, waarna de regering haar plannen introk. In 2010 wilde de regering de pensioenleeftijd verhogen van 60 naar 62 jaar. Opnieuw gingen miljoenen de straat op en werd in veel sectoren het werk neergelegd. Dit keer hield de regering voet bij stuk: de pensioenleeftijd werd verhoogd. Maar toenmalig president Sarkozy werd niet herkozen.

Voordelen voor Macron

President Macron probeert het nu opnieuw. Zijn eerste ‘voordeel’: hij is bezig met zijn tweede en laatste ambtstermijn. Een herverkiezing staat niet op het spel. Electoraal gezien kan hij zich impopulaire maatregelen veroorloven. Zijn tweede voordeel is de veranderde tijdgeest. “Sinds de jaren tachtig wordt er steeds minder gestaakt. Niet alleen in Frankrijk maar in de meeste westerse landen. Dat komt door dat de arbeidersklasse, die vroeger meestal demonstreerde, veel kleiner is geworden,” zegt socioloog Denis.

De vakbonden hopen vooral op eensgezindheid. Voor het eerst in meer dan tien jaar trekken alle grote vakfederaties samen op. De meeste Fransen zijn volgens peilingen tegen Macrons pensioenhervormingen en de president heeft in het parlement geen meerderheid meer. Hij zal dus moeten onderhandelen met de oppositie om zijn plannen erdoor te krijgen. Zelfs als Macron zich ongevoelig toont voor de protesten, zou de oppositie wel degelijk kunnen luisteren naar de demonstranten.

“In Frankrijk draaien arbeidskwesties vaak uit op een conflict,” zegt Denis. “En dan gaat het er uiteindelijk om wie kan laten zien dat hij het sterkst is, wie het langst z’n rug recht kan houden.”