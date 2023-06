De Floridaanse sprinkhaangors – een gestrest, grappig vogeltje – lijkt voorlopig gered

Er waren nog minder dan honderd exemplaren over van de Floridaanse sprinkhaangors. Een fokprogramma in een dierentuin pakte – ondanks de risico’s – goed uit. ‘Als je te dichtbij komt, doen ze net alsof ze een gebroken vleugel hebben.’

Het is niet makkelijk om het een sprinkhaangors naar de zin te maken. Het zijn prooidieren, en hun favoriete bezigheid is zich verstoppen. “Het zijn heel gestreste vogeltjes,” zegt Kelly Currier. “Ze willen alleen broeden als alles precies naar hun zin is. Als een nestje niet helemaal perfect is, geven ze het op. Als er bijvoorbeeld een slang langskomt, worden ze bang en denken ze gelijk: ok, ik ben klaar hier.”

Het is nu broedseizoen, en Currier, hoofd conservatie van Brevard Zoo, een kleine dierentuin in midden-Florida. Ze laat twee grote volières zien, buiten het publieksgedeelte. Binnen bevinden zich twee paartjes van de Floridaanse sprinkhaangors, een ondersoort van de sprinkhaangors die alleen hier in midden-Florida voorkomt. Ze zijn ingericht als een soort mini-prairie, met precies die grassoorten die de vogels behagen, handgeplukt door Currier.

Die vier volwassen gorzen hier vormen bijna twee procent van de totale populatie. Een paar jaar geleden was de Floridaanse sprinkhaangors bijna uitgestorven, de populatie was gekrompen tot onder de honderd exemplaren. Inmiddels zijn er weer zo’n 250, met dank aan het broedprogramma dat Brevard Zoo een paar jaar geleden opzette.

Een volwassen Floridaanse sprinkhaangors, een scho Beeld Brevard Zoo

Alleen levende insecten

Het programma loopt redelijk voorspoedig. Het ene paartje heeft jongen, het andere paartje maakt avances. Ook qua partnerkeuze zijn de gorzen kieskeurig. Een eerdere koppelpoging mislukte, dus werd een van de vogels vervangen. En zowaar, Cupido lijkt aan het werk te zijn gegaan: “Vanochtend, toen ik ze ging voeren, zag ik ze wat bewegingen om elkaar maken.”

Dit soort fokprogramma's in gevangenschap zijn riskant. Natuurbeschermers kennen de voorbeelden waarbij ze meer kwaad dan goed deden. Dieren die in gevangenschap zijn gefokt, gedijen niet altijd in het wild, en als ze daar weer worden uitgezet, kan dat de populatie juist verder verzwakken.

Dat waren ook in Brevard Zoo overwegingen, vertelt Currier. Er kan veel misgaan. Dieren kunnen zich in gevangenis aan mensen gaan hechten, wat in het wild niet altijd een aanbeveling is – al was dat bij de superschuwe sprinkhaangorzen niet echt een risico. Het is daarnaast lastig om precies de leefomgeving en het dieet na te bootsen waar de dieren wel bij varen. Ze bleken geen dode insecten te blieven, alleen levende. De eerste sprinkhaangorzen werden allemaal nogal slapjes – het duurde even voordat Currier erachter was dat een tekort aan vitamine A de boosdoener was.

Software helpt bij selectie

En dan is er nog het probleem van de genetische variatie binnen de soort: die is bij bijna uitgestorven diersoorten vaak nog zo klein, dat het de vraag is of de populatie ooit nog weer robuust genoeg wordt. Fokken in gevangenschap leidt vaak sneller tot (verdere) inteelt. Dus gebruikt Brevard Zoo speciale software, die broedpartners uitkiest op basis van een zo groot mogelijke genetische diversiteit. Waarop dieren elkaar in het wild uitkiezen, dat weet je als mens niet, maar dit is een factor waar een broedprogramma wel zinvol kan selecteren.

Al die potentiële risico's vielen echter in het niet bij de overweging dat het uitsterven vrijwel verzekerd was als er niets zou gebeuren. En zowaar: na een paar hobbelige beginjaren is de populatie nu dus meer dan verdubbeld. De uitgezette sprinkhaangorzen blijken zich bovendien ook in het wild voort te planten.

Uit de gevarenzone is de vogel nog lang niet. Eén flinke orkaan of overstroming kan de populatie weer onherstelbaar verzwakken. Maar Currier heeft goede hoop. Los van het fokprogramma in haar dierentuin worden er in Florida op dit moment ook grote ecologische corridors ingericht. Die zijn eigenlijk bedoeld om de panters en beren in de staat te beschermen, maar de kleinere, minder tot de verbeelding sprekende soorten zoals de Floridaanse sprinkhaangors kunnen meeliften.

Heel grappige dingen

Want hoewel ze visueel niet spectaculair zijn, en maar een paar centimeter lang, hebben die ook een rol te spelen in het ecosysteem. Currier: “Ze eten insecten, en worden zelf weer opgegeten door grotere dieren. Ze eten gras, dus ze verspreiden die zaadjes. En aangezien ze altijd op de grond scharrelen, en hun nestjes in de bodem maken, beluchten ze de grond.”

Los daarvan hebben ze sowieso het hart gestolen van Currier, die ze inmiddels kent zoals weinig andere mensen ze kennen. “Het zijn geen showvogels, ze blijven graag onder de radar. Hun nestjes zijn heel lastig te vinden. Maar ze zijn prachtig gemaakt, van heel fijne, perfect geweven grassen. Hun eieren vind ik ook prachtig. En ik vind het geweldig hoe ze enorme persoonlijkheden hebben, als je ze eenmaal leert kennen. Ze doen heel grappige dingen om hun kuiken te beschermen. Als je te dichtbij komt, doen ze net alsof ze een gebroken vleugel hebben en rennen ze weg, om je weg te leiden bij hun nest. Soms wou ik dat ze zich iets makkelijker aan zouden passen, of niet zo bang zouden zijn. Maar dan zouden ze niet zo leuk zijn.”