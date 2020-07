De felste campagne tegen Trump komt van oud-partijleden

Ex-medewerkers van oude Republikeinse grootheden als George W. Bush, John McCain en Mitt Romney zijn een offensief gestart tegen de man die hun partij de afgelopen jaren grondig van gedaante heeft doen veranderen: Donald Trump.

Het Lincoln Project noemen ze de groep die in razend tempo anti-Trumpspotjes maakt, naar de eerste Republikeinse president Abraham Lincoln. Doel: afrekenen met het trumpisme, de impulsieve rechts-populistische politiek van Donald Trump en zijn adjudanten in het Congres. De voormalige medewerkers van de oude partijtop hebben veelal hun lidmaatschap opgezegd.

Zulke Republikeinse 'Never Trumpers' waren lang irrelevant. In 2016 bereikten ze niets. Ze vonden Trump gevaarlijk en incompetent, maar toch vielen genoeg Amerikanen voor diens stokebrandpolitiek om hem als president te kiezen. Nu zorgen Never Trumpers plots wél voor reuring.

Met handig gemonteerde vernietigende campagnevideo's doen ze hun uiterste best partijgenoot Trump tot verliezer van de presidentsverkiezingen in november te maken. Ze begrijpen Republikeinse kiezers, zeggen ze, en zouden daardoor als geen ander in staat zijn om twijfelaars over te halen deze keer níet voor Trump te stemmen.

“Het doel is om te praten met kiezers op een manier die helpt om het geaccepteerd te maken deze verkiezingsronde te laten schieten, of daadwerkelijk de grens over te gaan en op Biden te stemmen,” zei Sarah Lenti, de directeur van het Lincoln Project en ex-Republikein uit de stal van de regering Bush.

Een van de andere betrokkenen is George Conway, conservatief advocaat, fel anti-Trump en de helft van het meest besproken echtpaar van Washington: Conway is de echtgenoot van Kellyanne Conway, nog altijd een van de trouwste adviseurs van Trump.

Donaties stromen binnen bij de zogeheten Super PAC, een politiek comité dat ongelimiteerd geld van donoren mag aannemen. Het afgelopen kwartaal zamelde het Lincoln project 16,8 miljoen dollar in. De groep begon eind vorig jaar al, maar viel toen niet op. Met een gebrekkig antwoord op de coronacrisis en provocerende commentaren na een chaotische golf protesten heeft Trump het project van een schat aan materiaal gegeven. Zijn controversiële uitspraken verschijnen soms binnen enkele uren in een spottende video.

De filmpjes zijn venijnig, op het randje (of erover - Twitter beoordeelde een video als 'gemanipuleerd') en niet vies van zwaar aangezette dramatiek. Een video over falende virusbestrijding beeldt de Amerikaanse vlag uit in lijkzakken, terwijl de stem van Trump zegt dat het aantal coronapatiënten 'binnenkort nul' zal zijn - iets wat hij in het voorjaar beloofde. “Onder het leiderschap van Donald Trump is ons land zwakker, zieker en armer,” zegt een stem in een video vol beelden van vervallen buurten en zieke mensen.

Toiletpapier

Het Lincoln Project suggereert dat Trump fysiek niet in orde is, met beelden van een moment waarop hij een glas water met twee handen vasthield. “Er is iets mis met Donald Trump,” zegt de verteller. “Hij is wankel, zwak, heeft moeite met praten, moeite met lopen.” Iets wat lijkt op een stuk toiletpapier aan de schoen van de president moet het beeld van onoverwinnelijke Sterke Man dat de president zelf graag schetst doorprikken.

Het is een tactiek die de makers van Trump hebben geleend. De president gebruikte zulke suggestieve verhalen over gebrekkige gezondheid vier jaar geleden in de verkiezingsstrijd met Hillary Clinton, en herhaalt ze over aankomend opponent Joe Biden. Democraten zijn in reactie op dat moddergooien meestal te lief, schreef Kurt Bardella, een adviseur van het Lincoln Project en oud-woordvoerder van rechts blog Breitbart. “De beroemde slogan van voormalig First Lady Michelle Obama - als zij laag doen, houden wij ons fatsoen - doet het goed in een speech, maar is geen recept voor het verslaan van de kanker die Trump is.”

Psychologie

Het Lincoln Project speelt met de psychologie van de president. Sommige video's zijn vooral bedoeld om hem van zijn stuk te brengen. De groep koopt advertentieruimte op kanalen in Washington. Dat is normaal gesproken zinloos. Het is de regio met de meeste anti-Trump kiezers van het land, dus tv-commercials maken geen verschil. Het publiek bestaat uit één man: Trump zelf.

In een spotje richt de verteller zich tot Trump om hem in te wrijven dat zijn team, zelfs zijn familie, verhalen uit het Witte Huis lekt. “Hey Donald,” zegt een stem in een andere video. “De opkomst bij je rally in Tulsa? Waardeloos. Niet zo groot als je had beloofd. Om eerlijk te zijn, zijn we niet verrast. We hebben gezien dat je wankelt, je kunt de peilingen niet op niveau houden. Triest, zwak, weinig energie. Net als je presidentschap. Net als jij.”

“Het punt is om hem uit zijn spel te halen, om zijn campagne te verstoren, strategisch en tactisch, zodat de Biden-campagne en Joe Biden de bewegingsvrijheid en de lucht hebben om de dingen te doen die ze moeten doen,” zei politiek strateeg en mede-oprichter Reed Galen in een interview met Politico. Video-editor Ben Howe omschreef in Vanity Fair hoe hij een reactie probeert uit te lokken. “Als Trump zich gekweld voelt, laat hij de kant van zichzelf zien waarvan de Republikeinse partij niet wil dat iemand die ziet.”

Trump deed exact waar zijn critici op hoopten en stuurde boze tweets. Hij noemde de makers falende nep-Republikeinen en richtte zich met name op Conway ('gestoorde loser van een echtgenoot').

Het is vooral de vraag of de groep daarmee behalve opwinding onder politieke junkies op sociale media ook bij kiezers iets losmaakt. Vooralsnog, zeggen critici, houden met name Democraten van de video's. Onder kiezers die zich Republikein noemen is Trump nog steeds populair - hij wordt nog altijd gewaardeerd door zo'n 90 procent van de Republikeinse achterban.