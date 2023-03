De EU lijkt bereid Tunesië financieel te steunen, maar alleen als minder migranten de oversteek maken

De Tunesische premier Kais Saied waarschuwde dat Tunesië 'puur Afrikaans' wordt. Sindsdien neemt het geweld tegen hen toe en slaan ze op de vlucht, soms naar Europa. Beeld Anadolu Agency via Getty Images

Als het om migratie gaat, is de Europese Commissie tegenwoordig razendsnel. Nog geen drie volle dagen nadat de Italiaanse premier Giorgia Meloni in Brussel de noodklok luidde over een mogelijk groeiend aantal migranten dat vanuit Tunesië naar de Europese Unie komt, stapte eurocommissaris Paolo Gentiloni (Economie) in een vliegtuig naar Tunis.

Tunesië verkeert financieel gezien op de rand van de afgrond, wat het land nog instabieler maakt dan het al was. Die situatie is erger geworden sinds de president van het land, Kais Saied, de naar schatting veertigduizend migranten uit zuidelijker gelegen Afrikaanse landen tot boeman bestempelde.

Die mensen zijn min of meer vogelvrij sinds Saied in februari zei dat hij maatregelen wil nemen om te voorkomen dat Tunesië ‘puur Afrikaans’ wordt. Sindsdien arresteert de overheid veel Afrikaanse migranten en controleert zij willekeurig mensen met een donkere huidskleur op verblijfspapieren. De opgehitste Tunesische bevolking heeft tegelijk een vrijbrief om zwarte mensen te belagen.

Grote chaos

Dat zorgt ervoor dat veel migranten elders een veilig heenkomen zoeken, ook in Europa. De helft van de mensen die deze weken aankomt op de kusten van Italië scheepte zich in Tunesië in. Het Italiaanse eiland Lampedusa ligt op 150 kilometer varen van de Tunesische kust. Daar kwamen in het afgelopen weekeinde meer dan 2000 mensen aan, terwijl 29 de overtocht niet overleefden.

Het is het begin van een nieuwe golf, zo zeggen Giorgia Meloni en haar Franse collega Emmanuel Macron, die afgelopen vrijdag in de marge van de Europese top samen over de kwestie overleg pleegden. Beiden zijn ervan overtuigd dat de EU en het Internationaal Monetair Fonds (IMF) de miljarden aan Tunesië moeten geven die ze eerder beloofden, maar in december achterhielden omdat het land in te grote chaos verkeert. De Fransen en de Italianen zeggen dat de situatie daardoor alleen maar erger wordt.

Vooralsnog zijn de aantallen mensen die uit Tunesië vertrekken nog niet zo hoog als ze in 2016 waren, toen in één jaar 180.000 mensen per boot naar Italië vertrokken. Maar in de eerste drie maanden van dit jaar zijn wel bijna tien keer zoveel mensen aangekomen als in de eerste drie maanden van 2022. Toen waren het er 1300, nu 12.000.

Welvarend Tunesië

Eurocommissaris Gentiloni wil met eigen ogen zien of het echt onverantwoord is om het geld nu naar Tunis over te maken. Voor hij vertrok zei hij tegen media in Brussel dat hij Tunesië wil helpen om economisch te groeien en werkgelegenheid wil creëren voor jongeren en vrouwen. “De EU heeft er behoefte aan dat Tunesië welvarend en stabiel is, daarom overwegen we meer steun te geven,” zei Gentiloni.

Het is een gevoelig bezoek, want president Saied geldt in vrije en democratische landen niet als een man om afspraken mee te maken, zeker niet sinds hij zo laatdunkend deed tegen de vele inwoners uit Niger en Senegal in zijn land. Gentiloni sprak daarom maandag niet met Saied. Wel ontmoette hij de minister van Buitenlandse Zaken, die van Financiën en sprak hij met de gouverneur van de centrale bank.

Gentiloni is de eerste in een reeks Europeanen die op zoek gaat naar manieren om de oversteekpogingen vanuit Tunesië te stoppen. In april gaat ook Ylva Johansson, de EU-commissaris voor migratie, naar het land. En ook Giorgia Meloni en Emmanuel Macron willen naar Tunis.