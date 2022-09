De energiecrisis in Zuid-Afrika wordt alsmaar nijpender

Kerncentrale Koeberg bij Kaapstad. Niet eerder kregen Zuid-Afrikanen zoveel uitval te verduren als dit jaar. Beeld ANP / Africa Media Online

Het lijkt hier wel de Gazastrook, schreef nieuwsmedium News24 eind juni. Stakingen bij energiecentrales in Zuid-Afrika zetten die maand het stroomnet dermate onder druk, dat aangesloten huishoudens en bedrijven om beurten twaalf uur per dag van het elektriciteitsnet moesten worden afgesloten om de stroomvoorziening op gang te kunnen houden. Een extreme maatregel die slechts één keer eerder was genomen. Nu is het weer raak.

Begin deze maand vielen, in één week tijd, 42 generatoren in verschillende centrales van energieleverancier Eskom uit. De meeste klanten zitten sinds zondag weer halve dagen zonder stroom. Omdat Eskom, een staatsbedrijf, vrijwel de hele markt bedient, ontkomt niemand aan rantsoenering. Niet eerder kregen Zuid-Afrikanen zoveel uitval te verduren als dit jaar.

De problemen bij Eskom begonnen in 2008 en zijn grotendeels het gevolg van gebrekkig onderhoud aan de centrales. Die zijn gemiddeld veertig jaar oud en aan vervanging toe, wat bakken met geld kost. Het bedrijf heeft een miljardenschuld en al zou het geld er zijn, de generatoren kunnen niet zomaar voor langere tijd worden uitgeschakeld om nieuwe te plaatsen. De vraag is nu al nauwelijks bij te benen.

Investeren in een krimpende economie

President Cyril Ramaphosa gaf Eskom in juni toestemming om energie af te nemen van de private sector. Maandag kondigde Eskom aan duizend megawatt structureel te zullen bijkopen. In Nederland kunnen daarmee een miljoen huishoudens van energie worden voorzien, in Zuid-Afrika waarschijnlijk meer. Het kan nog een week duren voordat de ergste energietekorten achter de rug zijn.

Volgens een berekening van marktonderzoeker Intellidex heeft Zuid-Afrika omgerekend 28 miljard euro aan private investeringen nodig in elektriciteitscentrales om in 2025 van de economische problemen af te zijn. De regering schrijft de economische krimp in het tweede kwartaal van 0,7 procent hoofdzakelijk toe aan de problemen bij Eskom.

‘Overvallen door de voorwaarden’

De hoop is gericht op een plan dat vorig jaar op de klimaatconferentie in Glasgow het licht zag. Onder meer de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten beloofden gezamenlijk 8,5 miljard euro beschikbaar te stellen voor Zuid-Afrika. Het fonds, waaruit geleend en gesubsidieerd mag worden, moet de uitstoot van broeikasgassen in de Zuid-Afrikaanse energiesector afbouwen. 80 procent van de elektriciteit wordt nu nog opgewekt vanuit de verbranding van kolen.

Of en wanneer die miljarden vrijkomen, is onzeker. Barbara Creecy, minister van Milieuzaken, liet vorige week aan persbureau Bloomberg doorschemeren te zijn overvallen door de voorwaarden die aan het fonds zijn gesteld. Diezelfde week bezocht Rampahosa zijn Amerikaanse ambtsgenoot Joe Biden, die hem toezegde alvast 45 miljoen dollar te zullen vrijmaken voor het energietransitiefonds.

Na de uitvaartceremonie van koningin Elizabeth in Londen te hebben bijgewoond, is Ramaphosa maandag teruggevlogen om de naderende energiecrisis thuis het hoofd te bieden. Niet alleen heeft Eskom een tekort aan stroom; het bedrijf wil de prijzen volgend jaar met 32 procent verhogen. Voor miljoenen Zuid-Afrikanen die nu al nauwelijks kunnen rondkomen, zal het leven dan onbetaalbaar worden.