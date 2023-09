De elektrische step verdeelt Europese steden: wat doet Amsterdam?

Veel Europese steden zitten met de opmars van e-steps in hun maag. In Parijs zijn ze sinds 1 september verboden. Zal dat elders navolging vinden? ‘Alles wat nieuw is, valt op.’

Klinkende cijfers waren het, afgelopen april. In een (niet-bindend) referendum over de toekomst van de elektrische deelstep in Parijs sprak 90 procent van de stemmers zich uit vóór een verbod op deze ‘trottinettes’. “We zullen het besluit van de kiezers respecteren,” zei burgemeester Anne Hidalgo diezelfde avond. “Helder en simpel.”

Maar was het wel zo helder en simpel? Slechts 8 procent van de Parijzenaars was komen opdagen bij het referendum. Mensen konden terecht op een beperkt aantal stembureaus en online stemmen was geen optie. Met name voor jongeren was dat een domper, en laten dat nou net de belangrijkste gebruikers van de stepjes zijn. Dat Hidalgo de uitslag direct accepteerde, was geen verrassing: de burgemeester is een uitgesproken tegenstander van de steps. Het verbod is op 1 september ingegaan.

De afgelopen maanden hebben aanbieders Dott, Lime en Tier hun vijftienduizend deelstepjes verwijderd. Na een onderhoudsbeurt werden ze naar andere Europese steden verscheept, zei een woordvoerder van het Amerikaanse Lime. “Wat Parijs doet, is echt uitzonderlijk. In veel Europese steden neemt de vraag naar elektrische steps alleen maar toe.”

Het is de vraag die sinds april boven de markt hangt: zullen meer steden het Parijse voorbeeld volgen, of is de Franse hoofdstad de uitzondering?

Steden houden elkaar in de gaten

Volgens Bert van Wee, hoogleraar transportbeleid aan de TU Delft, is het zaak te kijken naar de gedachte achter het referendum. “Er zijn twee redenen om tot een verbod over te gaan. De eerste is veiligheid,” zegt hij. “De andere reden is: alle overige factoren. Mensen ergeren zich op de weg, steps staan verkeerd geparkeerd. Noem maar op.”

Als het over de veiligheid gaat, bijvoorbeeld omdat een nieuw onderzoek aantoont dat de steps gevaarlijk zijn, kan dat andere gemeenten beïnvloeden. “Zijn het andere factoren, dan is de discussie vaak lokaal. In de ene stad bestaat bijvoorbeeld een krachtige lobby voor of tegen de steps. Of een verhuurder heeft al maatregelen getroffen. Zoiets beïnvloedt het debat.”

In ieder geval houden de steden elkaar in de gaten (zie kader). Of, zoals Cathy Macharis, hoogleraar duurzame mobiliteit aan de Vrije Universiteit Brussel, het omschrijft: “Als het regent in Parijs, druppelt het in Brussel.”

In Nederland worden de steps nog niet toegelaten op de weg. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat werkt aan regelgeving rond lichte elektrische voertuigen (levs), zoals de e-step. Die wordt vermoedelijk in 2025 van kracht, waarna de steps, mits goedgekeurd door de RDW, de weg op kunnen.

Langs de grachten crossen

Amsterdam zit vooralsnog niet op de deelsteps te wachten. “We maken ons zorgen over de veiligheid op het fietspad, vanwege drukte en alle andere elektrische voertuigen,” laat een woordvoerder weten. Wel is de gemeente blij dat de Tweede Kamer aan het kabinet heeft gevraagd hoe gemeenten maatwerk kunnen toepassen, zegt hij, waaronder het invoeren van een lokaal verbod. “Dat gesprek gaan we graag aan.”

Uit onderzoeken blijkt dat gebruikers van e-steps kwetsbaar zijn. De vraag is, zeggen Macharis en Van Wee, hoe dat komt. “Je ziet dat deelsteps vaak worden gebruikt door jongeren. Bij hen is het risico op ongelukken hoger,” zegt Van Wee. Macharis: “Vanuit ziekenhuizen horen we over gebroken polsen, dodelijke ongevallen. Ongelukken komen veel voor. Maar ook gebrekkige infrastructuur speelt een rol.”

Tegenover de nadelen staat het nut van de steps: ze zijn wendbaar, relatief goedkoop en nemen weinig ruimte in beslag. In gebieden zonder fijnmazig ov-net kunnen ze uitkomst bieden. Hoe groen ze zijn, staat ter discussie. Dat hangt bijvoorbeeld af van de batterij, hoe de steps worden onderhouden en met welk transportmiddel je ze vergelijkt.

Platgeslagen discussie

Verhuurders van de steps verwijten het Parijse stadsbestuur de discussie via het referendum plat te slaan tot een simpel voor of tegen. Die bedrijven hebben vanzelfsprekend een aanzienlijk belang in de discussie, maar ze hebben een punt: er wás al veel gedaan om de step op een redelijke wijze te integreren in de stad. Zo werd er een snelheidsbegrenzing ingevoerd, een minimumleeftijd ingesteld en moet worden geparkeerd in daarvoor aangewezen vakken.

Hoogleraar Van Wee kan zich best vinden in het argument van de verhuurbedrijven: “Naast ja en nee, is beperken soms ook een optie. Je mag de stepjes wel gebruiken maar niet overal stallen, bijvoorbeeld.”

“Alles wat nieuw is, valt op,” zegt Macharis. Vergelijk de steps bijvoorbeeld met auto’s – steps nemen veel minder ruimte in, maar toch winden we ons erover op. Ze stelt dat de deelsteps in sommige steden zijn geïntroduceerd zonder een redelijk pakket maatregelen. “De grote vraag rond dit soort mobiliteitsdiensten is: aan welke criteria moet worden voldaan? De introductie is altijd een experiment, maar je kan op voorhand de regels bepalen.”

Ondertussen is het aannemelijk dat de markt voor deelmobiliteit – fietsen, auto’s, steps – als geheel blijft groeien, zegt Van Wee. “Jongeren zijn gewend te delen. Bovendien neemt een aantal gemeenten maatregelen die individueel autobezit minder aantrekkelijk maken.”

In Parijs hebben aanbieders van deelsteps aangekondigd dan maar te investeren in deelfietsen, zeker met de Olympische Spelen van komende zomer voor de deur. Vermoedelijk een veiligere gok: burgemeester Hidalgo staat bekend om haar fietsvriendelijke beleid.

Berlijn: parkeren in speciale vakken

Ze keken ervan op, in Berlijn: een deel van de in Parijs verboden deelscooters zou worden verscheept naar de Duitse hoofdstad. “Een deel van de nieuwere Parijse modellen vervangt de oudere Berlijnse steps,” haastte een woordvoerder van verhuurder Tier erbij te zeggen tegen de lokale zender rbb24. Het idee van Berlijn als dumpplek zou het imago van de sector geen goed doen.

Sinds 2019 zijn elektrische steps in heel Duitsland toegestaan. Sindsdien groeide het aantal in Berlijn snel: telde de stad in augustus 2019 nog zo’n 9000 elektrische stepjes, inmiddels zijn het er 47.000.

Ze mogen niet overal zomaar staan. Niet bij bus- en tramhaltes, niet op kruisingen of zebrapaden, en op de stoep moet minstens 2,3 meter ruimte overblijven. Niet iedereen hield zich aan die regels, bleek in november vorig jaar uit onderzoek van voetgangersvereniging Fuss. De vereniging ging op pad in drie gebieden – een drukke straat, een woonwijk en een buitenwijk – en kwam tot de conclusie dat gemiddeld iedere 77 meter een deelfiets of -step in de weg staat.

Om iets aan de wildgroei aan stepjes op te doen komen er 150 parkeervlakken in drukke toeristische gebieden. Een compleet verbod op de elektrische steps ligt in Berlijn niet op tafel. Nog los van of de politieke wil daarvoor bestaat, is het juridisch (vrijwel) onmogelijk: het toelaten van de stepjes is op federaal niveau geregeld.

Brussel: minder stepjes, géén verbod

“De nieuwe regels worden nog volop uitgerold,” zei de Brusselse minister voor Mobiliteit Elke Van den Brandt in april, naar aanleiding van het referendum in Parijs. “We willen die nu eerst een kans geven, maar als blijkt dat ze onvoldoende helpen, overwegen we zeker een verbod.”

De maatregelen werden vorige zomer landelijk ingevoerd. Er kwam een leeftijdsgrens van 16 jaar, rijden op voetpaden werd verboden en er werden, wisselend per stad, zones ingevoerd waar niet of alleen traag mocht worden gereden of niet mocht worden geparkeerd.

Voor de gemeente Ukkel, een van de negentien gemeenten in het Brusselse gewest, was het too little, too late. Het gemeentebestuur laat al twee jaar verkeerd geparkeerde elektrische steps verwijderen. Verhuurders mogen ze alleen ophalen als ze een boete betalen, oplopend tot 250 euro. Technisch gezien geen verbod, maar in de praktijk kwam het daar wel op neer: de stepbedrijven laten de deelgemeente links liggen, bericht de Belgische krant De Standaard.

Zover als Ukkel wil de Brusselse regering niet gaan, maar kort voor het zomerreces kwam er toch nóg een pakket maatregelen. De belangrijkste: per 1 januari mogen nog slechts 8000 deelsteps rondrijden. Nu zijn het er nog 20.000. Het aantal aanbieders wordt teruggeschroefd van acht naar twee. En er mag alleen nog worden geparkeerd in daarvoor aangewezen zones.

Londen: de andere kant op dan Parijs

Waar Parijs breekt met de elektrische steps, gaat de Londense markt juist langzaam open. “De geest is uit de fles,” zei de Londense burgemeester Sadiq Khan. “Dat is de realiteit. Het is aan het departement voor Transport om snel met regelgeving te komen, want daar zitten de problemen. We willen niet dat de veiligheid in het geding raakt door illegale steps.”

Het is een argument dat in meer Europese steden klinkt, met name door verhuurders: als wij het niet doen, komen er vooral privésteps op de weg. En zie die maar eens te reguleren. Hoewel illegaal, zijn er in het Verenigd Koninkrijk volgens schattingen meer dan een miljoen elektrische steps in omloop. Voor privégebruik dus.

In Londen loopt sinds 2021 een pilot met de elektrische steps. Ze worden verhuurd door Dott, Lime en Tier, toevallig dezelfde verhuurders als in Parijs. Getuige de woorden van burgemeester Khan loopt de proef nog wel even door. Toch bleek deze zomer eens te meer dat de step ook bij de Britten ter discussie staat, toen bijna alle Britse spoorwegbedrijven aankondigden de steps te gaan verbieden op de perrons. De reden: brandgevaar door gebrekkige accu’s.

Henri Moissinac, een van de oprichters van Dott, zei in The Guardian te hopen dat Londen Parijs niet achterna gaat. “Het is triest dat zoiets dat zo nuttig kan zijn wordt gebruikt door politici met een agenda. Het doet me denken aan de brexit.”

Over de auteur: Sam de Graaff is buitenlandcoördinator bij Het Parool. Hij schrijft onder meer over de laatste ontwikkelingen in Rusland en Duitsland.