De Egyptische president Sisi gaat het watertekort te lijf door kamerplanten te verbieden

Het was geen oudejaarsboodschap die kamerplantaficionado’s deed opfleuren. “Dit is de nieuwe cultuur die we onder de mensen moeten verspreiden: geen sierplanten meer,” verkondigde de Egyptische president Abdel Fatah al-Sisi tijdens een toespraak eind december. “Dit is een bevel, Mostafa,” zo richtte Sisi zich ook tot de Egyptische premier, om zijn woorden meer gewicht te geven. Het is volgens de president beter om het water dat wordt gebruikt voor kamerplanten in te zetten voor Egyptische gewassen en landbouwgrond.

Het belang van water zit in de faraonische geschiedenis van Egypte verweven. Het leven vond en vindt nog altijd plaats op de vruchtbare grond nabij de Nijl. In de praktijk betekent dat 97 procent van de Egyptenaren op 8 procent van het landoppervlak woont. Dat komt neer op bijna 100 miljoen inwoners op een gebied dat maar twee keer zo groot is als Nederland.

Bewust omgaan met water in woestijnland Egypte is daarom een logische stap, zeker nu de VN-klimaattop COP27 in november in Sharm al-Sheikh zal neerstrijken. Als gastheer wil Egypte zich van zijn beste kant laten zien – al is het de vraag of het tegengaan van het kweken van kamerplanten zoden aan de dijk zet. Een derde van de bevolking leeft onder de armoedegrens, alleen welgestelde Egyptenaren kunnen zich huisplanten veroorloven.

Renaissance Dam

Egypte heeft alle reden om bezorgd te zijn over het toenemende watertekort. De voornaamste reden voor het tekort is de razendsnelle bevolkingsgroei. Die neemt met maar liefst 2 procent per jaar toe; tussen 1960 en 2020 groeide de bevolking van 27 miljoen naar meer dan 100 miljoen. Daarmee stijgt de druk op de landbouw en het water dat hiervoor nodig is om de eigen bevolking te kunnen blijven voeden. Verschillende overheidsinitiatieven werken aan een effectievere irrigatie van het land om hierin te voorzien.

Daarnaast heeft Egypte te maken met de gevolgen van de aanleg van de Grand Ethiopian Renaissance Dam, in 2020 in gebruik genomen. Met deze dam en het waterreservoir dat erbij hoort, heeft Ethiopië de controle over het water uit de Blauwe Nijl dat het stroomafwaarts gelegen Soedan en Egypte bereikt. De drie landen steggelen al jaren over duidelijke afspraken over de hoeveelheid water waar elk land recht op heeft. Egypte vreest dat het minder zal krijgen dan voorheen.

Een park van duizend hectare in de woestijn

Sisi lijkt nog niet bereid de hand in eigen boezem te steken wat betreft zuinig watergebruik, niet als het om het aanzien van het land gaat. Zo bouwt Egypte net buiten Cairo een nieuwe ‘administratieve’ hoofdstad, een van Sisi’s prestigeprojecten. Daarin komt het ‘Cairo Capital Central Park’ te liggen, afgekeken van Central Park in metropool New York.

Aan woestijngrond om in te bouwen geen gebrek, dus wil Sisi het groots aanpakken met een park van maar liefst duizend hectare. Ter vergelijking: Central Park in New York is 341 hectare groot. Het zal een ongekende hoeveelheid water gaan kosten om zo’n park te onderhouden in een woestijn waar maar een paar keer per jaar regent valt. Veel meer water dan enkele dorstige kamerplanten.