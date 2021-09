De droom van Christo komt eindelijk uit: de Arc de Triomphe wordt ingepakt

De kunstenaar Christo en zijn in 2009 overleden vrouw Jeanne-Claude liepen al met het idee rond sinds ze in de jaren zestig in Parijs woonde Beeld REUTERS

De Arc de Triomphe wordt ingepakt ter ere van de kunstenaar Christo, die vorig jaar op 84-jarige leeftijd overleed. Eigenlijk zou de triomfboog al eerder worden ingepakt, maar corona lag dwars. In de tussentijd overleed Christo, maar zijn plan wordt dus alsnog uitgevoerd. Eindelijk, want Christo en zijn in 2009 overleden vrouw Jeanne-Claude liepen al met het idee rond sinds ze in de jaren zestig in Parijs woonden. Het kunstenaarsduo pakte ook andere gebouwen in, waaronder de Parijse brug Pont Neuf en de Rijksdag in Berlijn. De in plastic gestoken Arc de Triomphe is van 18 september tot 3 oktober te zien.