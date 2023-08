De coup in Gabon maakt een einde aan een familiedynastie – en is een nieuwe tik voor Françafrique

Met de staatsgreep in Gabon komt een einde aan een familiedynastie die ruim een halve eeuw de scepter zwaaide in het olierijke land. En dat niet alleen: na recente coups in de Sahel krijgt het systeem van ‘Françafrique’ opnieuw een tik.

Voor het eerst in 55 jaar werden de ruim twee miljoen Gabonezen donderdag wakker met een president zónder de achternaam Bongo. Ruim een halve eeuw maakte de familie de dienst uit in het Centraal-Afrikaanse land, eerst via vader Omar Bongo en na diens overlijden, in 2009, via zoon Ali.

Woensdag werd diezelfde Ali afgezet door het leger. De nieuwe ‘overgangspresident’ heet Brice Oligui Nguema, het hoofd van de Republikeinse Garde. Die benoeming diende zich al aan: woensdag zond de staatstelevisie doorlopend beelden uit van Nguema die op de schouders werd genomen door een groep militairen.

Een dag eerder was Bongo nog uitgeroepen als verkiezingswinnaar. Hij zou 65 procent van de stemmen hebben behaald – een uitslag die zowel in eigen land als internationaal in twijfel werd getrokken.

Waar Bongo zich opmaakte voor een derde termijn, verschenen een uur na de uitslag al militairen op de staatstelevisie: de president was uit zijn ambt gezet en onder huisarrest geplaatst. De 64-jarige Bongo verscheen zelf ook in een video, waarin hij ‘vrienden over de hele wereld’ opriep zich te laten horen. In de hoofdstad Libreville werden schoten gehoord. Niet veel later gingen honderden mensen juichend de straat op.

Systeem van Françafrique

Geüniformeerde militairen die een coup aankondigen, een president die pleit voor hulp, feestvierders in de straten van de hoofdstad: het zijn beelden die sterk doen denken aan andere recente Afrikaanse coups. Bijvoorbeeld die in Niger, waar de democratisch verkozen Mohamed Bazoum werd afgezet door de presidentiële garde.

Dat er de voorbije jaren veel militaire staatsgrepen zijn geweest in Sub-Sahara Afrika, staat vast. Sinds 2020 waren het er acht; in Mali (twee), Guinee, Burkina Faso (twee), Tsjaad, Niger, en nu dus Gabon. Naast de visuele gelijkenissen – verzamelde militairen, geïsoleerde president – hebben de landen één belangrijk ding gemeen: het waren Franse koloniën.

Hoewel ze al decennia onafhankelijk zijn, is de Franse invloed in de voormalige koloniën nog altijd wijdverspreid. Dat is geen toeval, maar een nadrukkelijk streven vanuit Parijs – althans, dat was de gedachte achter ‘Françafrique’. Onder president Charles de Gaulle, die de Franse status als wereldmacht wilde veiligstellen, en diens Afrika-adviseur Jacques Foccart werd eind jaren vijftig een systeem van militaire, economische en politieke verknoping opgetuigd. In ruil voor economische voordelen steunde Parijs bevriende politiek leiders. Hun democratische geloofsbrieven waren van ondergeschikt belang.

Extreme weelde

Een van die leiders was Omar (toen nog Albert-Bernard, voor zijn bekering tot de islam) Bongo. Met hulp van Foccart werd hij in 1967 president. Opec-lid Gabon, rijk aan grondstoffen, was zeer interessant voor Franse bedrijven – oliebedrijf Total is er tot op de dag van vandaag prominent aanwezig. Diezelfde grondstoffenrijkdom bood Omar de mogelijkheid om de elite aan zich te binden en zelf een leven van extreme weelde te leiden.

De gewone Gabonees kreeg weinig mee van al die welvaart. Toen Ali zijn vader opvolgde, was hij zich bewust van de enorme ongelijkheid. Hij presenteerde zich als hervormer, maar had het imago van een playboy en leefde ook in luxe. Ali, die studeerde in Parijs en een funkalbum heeft uitgebracht (geproduceerd door de manager van James Brown), werd veelvuldig beschuldigd van corruptie.

Aan die corrupte regeerperiode lijkt met de coup een einde te komen. Tegen de Franse krant Le Monde zei ‘overgangspresident’ Nguema dat Bongo niet voor zijn leven hoeft te vrezen: “Hij is met pensioen en heeft alle rechten van een normale Gabonese burger.” Volgens Nguema grepen de militairen in vanwege de gezondheidstoestand van Bongo – hij kreeg vier jaar geleden een beroerte – en de oneerlijk verlopen verkiezingen.

China en Rusland

In Gabon is een familiedynastie opzijgeschoven – een belangrijk verschil met bijvoorbeeld Niger, waar een democratisch verkozen president werd afgezet. In de Sahel speelt bovendien de dreiging van jihadisten, terwijl Gabon relatief stabiel is. En waar anti-Franse sentimenten in bijvoorbeeld Niger wijdverspreid zijn, lijken de militairen in Gabon (nog) niet expliciet afstand te nemen van Frankrijk.

Van een volksopstand lijkt geen sprake. Joseph Siegle, hoofd van het Africa Center for Strategic Studies in Washington, zegt tegenover persbureau AP dat de militairen de verkiezingen als excuus hebben gebruikt. “Hoewel er legitieme bezwaren zijn tegen de verkiezingen en de heerschappij van de Bongo’s, heeft dat weinig te maken met deze coup.” Een ‘paleisrevolutie’ lijkt waarschijnlijker – Nguema schurkt al decennia tegen de macht aan.

Frankrijk heeft de coup veroordeeld, net als veel westerse bondgenoten en de Afrikaanse Unie. Parijs, dat nog altijd drie- tot vierhonderd militairen in Gabon gestationeerd heeft, ziet Françafrique stapje voor stapje verdwijnen. Officieel doet dat geen pijn: president Macron kondigde eerder dit jaar uitgerekend in Libreville aan dat het systeem tot het verleden behoort (eerdere presidenten deden overigens hetzelfde). Maar achter de schermen zal Parijs vrezen voor de oprukkende invloed van Rusland en China.

Over de auteur: Sam de Graaff is buitenlandcoördinator bij Het Parool. Hij schrijft onder meer over de laatste ontwikkelingen in Rusland en Duitsland.