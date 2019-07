De Britten koersen af op een vechtscheiding met Brussel

De Britse premier Boris Johnson windt er geen doekjes om in zijn eerste week. Zijn kabinet koerst af op een no-dealbrexit, tenzij Brussel nog inbindt. Maar dat verwacht eigenlijk niemand.

Boris Johnson is deze week bezig met een ­charmeoffensief in het Verenigd Koninkrijk. Hij werd niet overal warm onthaald bij het verkondigen van zijn boodschap dat Europa zijn toon moet matigen, omdat het Verenigd Koninkrijk anders met slaande deuren vertrekt. In Wales en Schotland werd de nieuwbakken premier bekogeld en uitgejoeld.

Terwijl Johnson de diplomatieke weg kiest, gaat zijn hoogste diplomaat, minister van Buitenlandse Zaken Dominic Raab, voorop in oorlogstaal. Dat het eigenlijk al heel hard richting no deal gaat, komt volgens Raab door het ‘koppige’ Europa.

Eén miljard pond

Johnson is best bereid nog te praten, maar dan alleen als het akkoord tussen Brussel en voorganger Theresa May van tafel gaat. Dat is immers al drie keer weggestemd door het Britse parlement. “Deze deal is dood, maar er is ruimte om een nieuwe samen te stellen.”

Voorzitter Jean-Claude Juncker, die in november afzwaait, is echter onvermurwbaar. Mays laatste deal is het beste wat er in Brussel te halen valt. Dus durft ook de regering-Johnson nu hardop te zeggen dat de impasse waarschijnlijk niet doorbroken wordt voor de deadline van 31 oktober. Johnson probeerde de verantwoordelijkheid door te schuiven: “Wij mikken niet op een no deal. Het is helemaal aan onze vrienden aan de andere kant van het Kanaal.”

Zowel Londen als Brussel bereidt het doem­scenario serieus voor. Een kostbare situatie.

De nieuwe minister van Financiën Sajid Javid maakt nog eens één miljard pond vrij om ervoor te zorgen dat de economie wordt klaargestoomd voor een vechtscheiding. De injectie komt boven op de 4,2 miljard pond die onder Javids voorganger Philip Hammond in de economie is gepompt.

Noord-Ierland

Het Britse pond is al lang niet zo weinig waard geweest als nu. De onzekerheid rond de brexit doet investeerders al maanden de hand op de knip houden. Daar heeft Johnson in zijn eerste week als minister-president geen verandering in kunnen brengen. Het pond sterling lijdt eronder; de munt kostte dinsdag iets meer dan 1,20 dollar, het laagste peil sinds maart 2017.

Johnson belde dinsdag voor het eerst met zijn Ierse collega Leo Varadkar, tot ieders verbazing pas zes dagen na zijn aantreden. Over de inhoud van het gesprek kwam niets naar buiten.

Woensdag op het programma van Johnsons toer: Noord-Ierland, het enige stuk Verenigd Koninkrijk dat een landsgrens met de Europese Unie deelt. In het verdrag van May is een noodoplossing (backstop) opgenomen om die grens met Ierland open te houden. Dit is het grootste twistpunt: Johnson wil die er hoe dan ook uit hebben, ­Europa niet.

Voorafgaand aan zijn officiële programma in Belfast dineerde Johnson dinsdag met de Noord-Ierse DUP, die zijn minderheidsregering overeind houdt. Partijleider Arlene Foster echode de premier woensdagochtend: “De backstop móet eruit.” Zij en Johnson lijken daarin haast alleen te staan.

“Soms denk ik dat wat Boris zegt, het tegenovergestelde is van wat hij echt wil,” zei de Schotse eerste minister Nicola Sturgeon na haar ontmoeting. Een no-dealbrexit dus. “Dat is extreem gevaarlijk voor het hele Verenigd ­Koninkrijk.” Toch lijkt het na één week Boris Johnson het onvermijdelijke slot van de soap.