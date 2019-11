De boodschap aan Peking is helder: verandering

De uitslag van lokale verkiezingen in Hongkong laat niets te raden over: veranderingsgezinde partijen hebben de Pekinggetrouwen met verpletterende cijfers verslagen.

Wachttijden van anderhalf uur waren zondag geen uitzondering in het centrum van Hongkong. Drie miljoen inwoners, ongeveer 70 procent van de kiesgerechtigden, maakten gebruik van het recht om nieuwe leden van de deelraden te kiezen.



Bij de vorige verkiezingen stemde 75 procent nog op een pro-Pekingpartij, die alle achttien deelraden in handen hadden. Na zondag geldt dat nog maar voor één raad. Concreter: van de 452 te verdelen zetels gingen er 390 naar een partij die zich afzet tegen het huidige systeem – een meerderheid van 91 procent.

Directe democratie

De boodschap is helder. Al een half jaar wordt wekelijks hevig gedemonstreerd in Hongkong. De aanleiding voor die marsen – een uitleveringswet met China – is van tafel, maar dat heeft het protest niet verstomd. Demonstranten strijden nu voor directe democratie in de stad.

De verkiezingen van zondag vormden een van de zeldzame voorbeelden van de democratie waar Hongkong zo naar snakt. De stadsdeelraden vormen het enige orgaan waarover Hongkongers zelfbeschikkingsrecht hebben.

De invloed van de deelraden is beperkt en al helemaal met betrekking tot de onderwerpen waar de demonstraties in Hongkong om draaien. Maar de verkiezingen zijn aangegrepen als referendum over de manier waarop het protest wordt neergeslagen en de rol die de Chinese regering daar volgens velen in speelt.

Alsof men in Hongkong wilde laten zien wat er gebeurt als het volk zijn zin krijgt, verliep het afgelopen weekend voor het eerst in lange tijd zonder grote ongeregeldheden. Waar het beeld weken werd bepaald door waterkanonnen en gewonden, was dat zondag champagne en feest.

Wetgevende raad

De uitslag is een barometer voor volgend jaar, als Hongkong zijn wetgevende raad kiest. Dat college – slechts voor vijftig procent samen­gesteld uit gekozen volksvertegenwoordigers – is feitelijk de baas over de stadstaat, die een ­administratieve regio van de Volksrepubliek China is. De wetgevende raad kiest de ministers en hoogste bestuurder van Hongkong. Demonstranten willen die keuze zelf maken. De huidige hoogste leider van Hongkong, Carrie Lam, stelde zich in een eerste reactie nederig op en zei te zullen ‘reflecteren’ op de uitslag.

Uit Peking klonk wel spierballentaal: “Wat er ook gebeurt, Hongkong is Chinees grond­gebied. Wie daar iets aan probeert te veranderen, zal niet slagen.” Dat laat onverlet dat andermaal duidelijk is hoezeer de verhoudingen tussen Hongkong en China onder druk staan.

De Burgerpartij, een van de grootste winnaars, viert het verkiezingsfeestje maandag bij de door demonstranten bezette Technische Universiteit. Al een week komt het daar tot de hardste botsingen sinds het uitbreken van het protest.