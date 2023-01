De bodemschatten bij de Muur van Hadrianus verdwijnen: ‘Ons verleden wordt bedreigd’

De 1900 jaar oude Muur van Hadrianus, bij de grens tussen Engeland en Schotland. Beeld Bram Lammers

De Britse archeoloog Andrew Birley kan niet wachten om te beginnen met graven op de plek waar ooit het Romeinse fort Magna stond. Hij kijkt om zich heen op de wit besneeuwde plek, honderd meter ten zuiden van de 1900 jaar oude Muur van Hadrianus, vlak bij de grens tussen Engeland en Schotland. Natuurlijk, zijn drang om de spade ter hand te nemen komt deels voort uit nieuwsgierigheid, maar ook uit de wetenschap dat, als hij te lang wacht, de bodemschatten in de verzakkende grond onherstelbaar beschadigd zullen zijn.

De reden: klimaatverandering. Door langere ­periodes van droogte ontstaan scheurtjes in de veengrond, waardoor de Romeinse overblijf­selen – die daar al bijna 2000 jaar luchtdicht liggen opgeslagen – worden blootgesteld aan zuurstof en naar binnen sijpelende regen zodra het wel regent. Doordat de grond het vocht in volgende droogteperiodes juist weer sneller los­laat, begint die te verzakken. Birley wijst naar een heuveltje in het landschap. “Dat is een ­Romeinse waterput.” Van dichtbij zijn de ­bovenste stenen ervan door de sneeuw heen te zien. “Dergelijke objecten komen door de landverzakking naar de oppervlakte, waardoor weer en wind ze sneller beschadigen dan wanneer ze veilig onder de grond liggen.”

De restanten van een latrine- of toiletblok in het opgegraven Romeinse fort Vercovicium, bij de Muur van Hadrianus. Beeld Bram Lammers

Ruim 12 procent van het Britse landoppervlak is veengrond. Daarin zijn tot nu toe 30.000 ­archeologische vindplaatsen geïdentificeerd, uit alle tijdsgewrichten van de Britse geschiedenis. Alleen al langs de 117 kilometer lange Muur van Hadrianus stonden ooit veertien forten en legerplaatsen. De muur werd vanaf het jaar 112 door de Romeinse keizer Hadrianus gebouwd om de ‘barbaren’ in het huidige Schotland af te stoppen. Van de veertien archeologische plekken langs de muur lijkt Magna er het slechtst aan toe. “We moeten als archeologen gaan kiezen”, zegt Birley. “Wat graven we op en wat laten we vergaan? We hebben niet meer genoeg tijd en middelen om alles te redden.”

Voor de duidelijkheid: van alle archeologische plekken rond de Muur van Hadrianus is in de afgelopen 1900 jaar pas zo’n 3 procent afgegraven. En de helft van de archeologische schatten in de nog resterende 97 procent kan binnen 100 jaar in grote mate vergaan zijn.

Veranderd microklimaat

De gevolgen van klimaatverandering werken onder de grond als een versnelling van de tijd, legt Birley uit. “Wat vele honderden jaren onder de grond bewaard is gebleven, kan door veranderingen van het microklimaat nu opeens al binnen honderd jaar onherstelbaar beschadigd zijn.” Dat geldt niet alleen voor de omgeving van Magna, maar ook voor de rest van het Verenigd Koninkrijk. Voor plekken in heel Europa zelfs, ook in Nederland, alleen richt de klimaatverandering op elke plek op haar eigen manier schade aan. “Op Malta bijvoorbeeld dringt er meer zout door in de grond. Dat vreet eeuwenoud aardewerk aan.”

Dus meten Birley en een heel team aan wetenschappers – geologen, archeologen, micro­biologen, klimatologen, scheikundigen – van de Britse Vindolanda Charitable Trust alle veranderingen in de grond rond Magna: temperatuur, pH-waarde, hoe het water onder de grond stroomt, de hoeveelheid zuurstof, de wind. Zo proberen zij in kaart te brengen op welke plekken de meeste haast nodig is bij opgravingen. En ook wat er wellicht kan worden gedaan om de omstandigheden op bepaalde plekken iets te verbeteren, zodat de archeologische schatten daar, ondanks de klimaatverandering, net iets langer onbeschadigd blijven.

Vrouwen- en kinderschoenen

Het is cruciaal dat we redden wat nog te redden valt, zegt Birley. “Want een wereld waarin we onze geschiedenis niet kennen, lijdt aan een soort humanitaire dementie.”

Vooral organisch materiaal is kwetsbaar. Neem de houten schrijftabletten die de Romeinen gebruikten. Nog geen millimeter dik – en hout rot snel. “Het zijn ansichtkaarten uit het ver­leden,” zegt Birley met gevoel voor poëzie. “Ze geven een inkijkje in hoe de mensen toen dachten. Dus daar gaan we als eerste naar op zoek.”

De restanten van een graanschuur in het opgegraven Romeins fort Vercovicium. Het veranderend klimaat schaadt de archeologische schatten van het Verenigd Koninkrijk. Beeld Bram Lammers

Ook schoenen vertellen veel. Ze verschaffen bijvoorbeeld biometrische informatie: lengte, geslacht, sociale status. “De vondst van schoenen op plekken dicht bij Magna veranderde het beeld dat we hebben van Romeinse legers”, vertelt Birley. “We troffen namelijk meer vrouwen- en kinderschoenen aan dan mannenschoenen. Lang dachten we dat in Romeinse legerforten alleen mannelijke soldaten woonden. Door de schoenen weten we inmiddels dat dat niet waar is.”

Historische informatie

Het is nauwelijks voor te stellen hoeveel historisch informatie onder de 97 procent onontgonnen archeologische grond langs de Muur van Hadrianus dreigt te verdwijnen. Birley laat een korte pauze vallen voordat hij concludeert: ­“Natuurlijk, klimaatverandering bedreigt in de eerste plaats onze toekomst, maar zij bedreigt helaas ook ons verleden.”