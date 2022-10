De BBC: al honderd jaar het kompas van de Britten

De BBC, dinsdag een eeuw oud, zoekt naar een formule om zich een rol toe te eigenen in het moderne Verenigde Koninkrijk. ‘Auntie Beeb’, de nationale trots, ligt in de vuurlinie van een verdeeld land.

Zichtbaar op zijn gemak leidde prins Andrew drie jaar geleden Emily Maitlis door Buckingham Palace. De hertog van York liet zich vervolgens in een huiselijke setting door de interviewer van BBC Newsnight ondervragen over zijn vriendschap met de pedofiel Jeffrey Epstein en beschuldigingen van seksueel misbruik van een minderjarige. Na de uitzending zou zijn leven nooit meer hetzelfde zijn.

Als een professionele pokerspeler hield Maitlis haar gezicht in de plooi, toen Andrew vertelde niet te kunnen zweten vanwege een ‘vreemde afwijking’. Het vormde zijn verdediging tegen het verhaal van Virginia Giuffre, een van de vele slachtoffers van Epstein. De Amerikaanse stelde in Londen met de jongste zoon van koningin Elizabeth te hebben gedanst in een club, waarna hij zich aan Giuffre vergreep. De prins transpireerde volgens haar als een otter.

Maitlis bood hem de ruimte om zijn medeleven te betuigen, maar de broer van de huidige koning Charles toonde zich een even hooghartige als kille man. Zijn moeder, koningin Elizabeth, kreeg hem na de uitzending wel klein: ze ontnam hem vrijwel al zijn titels.

In een civiele rechtszaak in New York maakten de advocaten van Virginia Giuffre dankbaar gebruik van de BBC-fragmenten om Andrew in het nauw te drijven. De druk nam zodanig toe dat de Brit voor een bedrag van ongeveer 15 miljoen euro schikte.

Het interview geldt sindsdien als de goudstandaard van de nieuwstak van de BBC. Onpartijdig, journalistiek relevant en nietsontziend. Het koninklijk huis, net als de publieke omroep en zorgstelsel NHS een baken van Britse trots, kreeg met fluwelen handschoenen een klap van jewelste toegediend. Het staaltje van subliem vakmanschap kreeg bijval uit alle hoeken van de samenleving. ‘Auntie Beeb’, onder vuur, bewees haar waarde.

Maitlis kon niet lang nagenieten van haar ‘scoop van de eeuw’. Herhaaldelijk tikte waakhond Ofcom haar op de vingers voor partijdigheid. Tijdens de pandemie hield ze de kijker bij haar openingsmonoloog van Newsnight voor dat een adviseur van ex-premier Boris Johnson de coronaregels overtrad. Later kreeg ze opnieuw een reprimande voor het retweeten van een negatieve zienswijze op het beleid van de regering tijdens de coronacrisis.

Monddood

Gepikeerd over een gebrek aan steun van de ‘Corporation’ verliet Maitlis het vlaggenschip. Ze voelde zich monddood gemaakt door ‘geheimagenten’ van de Conservatieve Partij binnen de directie. De BBC was volgens haar veranderd in een spreekbuis van de Tories, die op wraak zinden na in hun ogen een continue aanval op de brexit. De ironie wil dat critici de BBC ervan beschuldigen een linkse cult te zijn.

“Elitair, pompeus en doof voor kritiek,” omschreef een columnist in The Times dit gevoel in een recensie over de serie The Days That Shook The BBC. In dit programma, een special rond de viering van het honderdjarig bestaan van de omroep, gaf voormalig anchorman David Dimbleby zijn persoonlijke oordeel over misstappen van de BBC door de jaren heen. “Alsof de BBC zijn eigen huiswerk controleert.”

Deze opinie zit diep verankerd in Westminster. Woedend over de ‘eenzijdige’ berichtgeving rond de uittreding uit de Europese Unie en de strapatsen van Johnson, richtten politici hun pijlen op de geldkraan: het kijk- en luistergeld. Deze licence fee werd in januari door minister van Cultuur Nadine Dorries bevroren. Een onderzoek naar ‘linkse vooringenomenheid’ moet de stok vormen om de BBC verder mee te slaan.

De gal, gespuwd door beide kanten van het politieke spectrum, past in een periode waarin de Britse samenleving polariseert. Niet langer geldt de British Broadcasting Corporation als een onfeilbaar huismerk, dat op 18 oktober 1922 het levenslicht zag. De macht van de mammoettanker met tienduizenden werknemers inspireerde auteur George Orwell overigens al in 1949 tot het schrijven van zijn beroemde roman Nineteen Eighty-Four.

Orwell, wiens echte naam Eric Blair was, werkte voor BBC World Service. Als socialist van het eerste uur zag hij in de bureaucratie op de redactie de tentakels van een almachtige, overheersende staat. Voor het Britse publiek gold de BBC vooral als het kijkglas waardoor de razendsnel veranderende wereld vorm kreeg. Van Tweede Wereldoorlog en de eerste maanlanding tot Strictly Come Dancing, Match of the Day en de absurdistische humor van Monty Python.

Vertrouwd

Met een beroving, een verhandeling over een uitgave van de werken van Shakespeare en waarschuwingen over mist begon de eerste nieuwsuitzending van de BBC op 14 november 1922 met een allegaartje. Radio was nog zo nieuw, dat het bulletin achtereenvolgens op normale en gehalveerde snelheid werd afgespeeld. De luisteraar mocht beslissen waarnaar de voorkeur uitging.

De bouw van de Daventry-zendmast, waardoor 95 procent van de Britten kon meeluisteren op hun transistor, gaf de BBC landelijk bereik. De ‘piepjes’ voor het begin van het journaal trokken het Verenigd Koninkrijk de moderne tijd binnen. Niet langer hoefden mensen op de kerkklok te kijken om te weten hoe laat het was.

Koning George V begon voor de BBC in 1932 de traditie om een kerstboodschap – geschreven door de auteur Rudyard Kipling, bekend van onder meer Jungle Book – voor te dragen. Vier jaar later deed televisie haar intrede in The Broadcast House in Londen, maar radio bleef een stevige pijler. De speeches van Winston Churchill tijdens de Tweede Wereldoorlog gaven luisteraars de moed om door te vechten tot het bittere einde tegen de nazi’s.

Het televisietijdperk kreeg in de jaren vijftig gestalte. Meubelstukken als kinderprogramma Blue Peter, onderzoekshow Panorama en voetbalmonument Match of the Day lopen nog steeds. De WK-finale van 1966, met 4-2 gewonnen door Engeland, leverde een van de meest legendarische zinnen op. “They think it’s all over! It is now,” sprak commentator Kenneth Wolstenholme, toen Geoff Hurst na 120 minuten de vierde Engelse treffer maakte.

David Attenborough, beroemd als maker van prachtige natuurdocumentaires, stroomlijnde de invoering van de kleurentelevisie op BBC Two. Voor de camera legde een filmploeg later vast hoe hij in het Afrikaanse regenwoud een familie gorilla’s ontmoette. ‘Sir David’ voelde als geen ander de tijdsgeest aan. Op 96-jarige leeftijd spreekt hij de huidige generatie net zo aan als hun (groot)ouders in zijn begintijd.

Kookprogramma’s, de soap Eastenders, de Teletubbies, Live Aid – een megaconcert op Wembley in 1985 om geld in te zamelen voor Ethiopië – en kaskrakers als Peaky Blinders boetseerden de samenleving. De oorspronkelijke missie om te informeren, te onderwijzen en te vermaken kreeg nieuwe platforms. De iPlayer, waarop programma’s kunnen worden teruggekeken, werd afgelopen jaar 6,6 miljard keer bezocht.

Schandalen

Panorama, het vlaggenschip van onderzoeksjournalistiek, zorgde voor een enorm schandaal. Een interview van Martin Bashir met Lady Diana in 1995 bleek met list en bedrog te zijn geregeld. Bashir toonde Diana’s broer, Earl Spencer, vervalste bankafschriften. Daarop stonden verzonnen transacties van de overheid aan twee stafleden. De prinses zou door haar vertrouwelingen worden bespioneerd.

Gevoed door paranoia verbrandde Diana al haar schepen achter zich. Haar dood, in een auto-ongeluk in een tunnel in Parijs, werd door haar broer en zoons William en Harry deels in de schoenen van de BBC geschoven.

En dan was er nog de affaire rond Jimmy Savile. De presentator van Jim’ll Fix It en Top of the Pops misbruikte in dienst van de BBC honderden kinderen. Het merk schudde als nooit tevoren.

Cement

Het opkomende populisme, waarvan Boris Johnson het gezicht vormde, bracht de omroep werkelijk in het nauw. ‘Het cement tussen de voegen van de samenleving’, zoals een comité in de Britse senaat de BBC noemde, dreigt te eroderen. Om een toekomst te hebben, moet het kijk- en luistergeld worden verantwoord voor nieuwe generaties, oordeelden de politici. Op streamingdiensten en YouTube moet een antwoord komen.

Het vertrek van sterverslaggever Maitlis geeft aan dat de jarige met haar tijd meegaat. Met ministers die als aasgieren boven de subsidiepot cirkelen, moet de BBC elke schijn van partijdigheid vermijden. En de jeugd? Volgens onderzoek zien tieners in de BBC de meest betrouwbare nieuwsverstrekker in een tijdperk van fake news en het virtuele en analoge richtsnoer bij huiswerkhulp. Een jubileumcadeau waaruit perspectief spreekt.