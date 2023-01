De autoband is een probleem én oplossing in het microplastics-probleem

Met een betere materiaalkeuze neemt de slijtage van banden en dus de uitstoot van microplastics, met 80 procent af. Beeld Getty Images/iStockphoto

Microplastics zijn overal. In zee en op land. In oceanen zitten ze in klein tot groot, van plankton tot walvissen. Op land zijn ze te vinden in de bodem, in drinkwater en tot in ons lichaam. Is dat erg? Jazeker. Microplastics kunnen het functioneren verstoren van lichaamscellen, in de darmwand, de longen en zelfs in de placenta en bloedbanen in onze hersenen. Aanvullend en sluitend onderzoek moet echter uitwijzen hoe groot die schade kan zijn, zeker op langere termijn. In de tussentijd blijft het vanuit het voorzorgprincipe noodzaak de explosieve groei van microplastics in ons milieu terug te dringen.

Ter ondersteuning van deze opdracht heeft TNO (Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek) een ‘Materiaal Flow Analyse Model’ ontwikkeld om beter inzicht te krijgen in vorming, verspreiding en eindbestemming van microplastics. Voor een oplossing werden zeventien strategieën van aanpak doorberekend.

Verpakkingen

“Microplastics zijn alle plasticdeeltjes kleiner dan 5 millimeter,” aldus onderzoeker Ingeborg Kooter. “De meeste plastics in Nederland gebruiken we in de vorm van verpakkingen. Daarbij worden verschillende subtypes plastics toegepast: PE (polyethyleen, voor bijvoorbeeld folies en plastic zakjes red.), PP (polypropyleen, voor bijvoorbeeld het kwarkbakje) en PET (bekend van het water- en frisdrankflesje). Een andere belangrijke categorie zijn de plastics die gebruikt worden in de bouw, denk aan rioleringbuizen van pvc. Een derde belangrijke categorie zijn de plastics die gebruikt worden voor autobanden. En dan is er nog een kleine categorie van plastics die we in cosmetica toepassen, zoals bodyscrubs.”

De productie van al deze plastics begon in 1951 en is sindsdien explosief gestegen. Dit jaar gaat het om zo’n 450 miljoen ton, in 2050 zal dat op basis van het groeitempo naar verwachting ruim 1300 miljoen ton zijn. Meestal is dat niet-afbreekbaar plastic.

Keerzijde van microplastics

De microplastics komen vrij tijdens de productie, bij recycling en aan het einde van het gebruik. Kooter noemt ze ‘de keerzijde’ van een duurzame bijdrage van plastics aan de samenleving. Verpakkingen van plastics zorgen immers voor minder gewicht en dus besparing van brandstof in transport. Zij verlengen de houdbaarheid van levensmiddelen. In textiel verlaagt het gebruik van plastics het waterverbruik dat anders nodig is voor de katoenteelt. Resistentie tegen rot en roest vermindert afval in de bouw.

Maar met het grote aantal aanwijzingen voor schadelijke effecten moet het gebruik worden teruggebracht. Om daaraan gehoor te kunnen geven, heeft TNO een model ontwikkeld om te bepalen welke maatregelen daarvoor het meest effectief zijn. Het model volgt de weg die microplastics afleggen om uiteindelijk bij de mens terecht te komen. “We hebben dit voor de zeven belangrijkste plastics en rubber gedaan. Rubber is grotendeels een synthetische polymeer en dus ook plastic,” aldus programmamanager Sieger Henke.

“Het meeste microplastic komt uit autobanden, verpakkingen en het gebruik van plastic in de landbouw, met name folies. We kennen microplastics veelal als probleem in het water, maar de hoeveelheid microplastics in de bodem is veel groter,” legt Henke uit. “Op dit moment zit er een kleine 300 kiloton microplastics in het milieu in Nederland. Als we niets doen is dit in 2050 ruim 1000 kiloton.” Ook als we nu meteen zouden stoppen met alle plastic neemt de hoeveelheid microplastics nog toe naar ongeveer 350 kiloton.

Slimmer gebruik van plastic

Maar er is hoop, concludeert Henke. Er kan flink worden verminderd. Met als belangrijkste maatregelen: een slimmer en minder gebruik van plastic, betere banden en een afvangsysteem, beter recyclen en andere soorten plastic kiezen. Het helpt natuurlijk al dat steeds meer supermarkten verpakkingsvrije producten verkopen. Dat kan volgens TNO zorgen voor een jaarlijkse krimp van 1 procent aan microplastics. Als we korte metten maken met eenmalig gebruik van plastic (denk aan bestek en rietjes) zou dat leiden tot een vermindering van 20 procent.

“Maar het aanpakken van de grootste bron, de banden, leidt tot de grootste winst,” aldus Henke. Banden zullen altijd slijten maar met een betere materiaalkeuze neemt de slijtage en dus de uitstoot van microplastics, met 80 procent af. Als de uitstoot tijdens het rijden ook nog eens voor ruim de helft wordt afgevangen – met een soort stofzuigertje of opvangbakje – levert dat een gecombineerde aanname op van 96 procent minder emissies aan microplastics.

De onderzoekers wijzen ook op de kansen van beter recyclen. Dat zal snel toenemen om in 2050 zo dicht mogelijk bij de 100 procent te komen. “Bij recycling wordt plastic in stukjes gehakt en gewassen, mechanische processen waarbij nu microplastics vrijkomen die deels in het milieu terechtkomen. Betere technologieën kunnen ervoor zorgen dat er 90 procent minder aan microplastics vrijkomen tijdens recycling. Ook het gebruik van plastics die minder microplastics afgeven, helpt enorm.”

Ander gedrag

Een andere effectieve maatregel is het beïnvloeden van gedrag, aldus Henke. Op jaarbasis zorgen we in Nederland voor ruim 1300 zeecontainers aan zwerfafval. Dat afval valt in het milieu uiteen in microplastics. Statiegeld op verpakkingen kan helpen bij het reduceren, zoals nu ook blijkt bij het heffen van statiegeld op kleine plastic flessen. Er is 70 procent minder zwerfvuil van deze flesjes.

De derde rapporteur van het TNO-model, Pieter Imhof, doet een dringend beroep op overheden, de industrie, en vooral ook op burgers, die bewuster moeten consumeren. “We weten voldoende van de gezondheidseffecten van andere kleine deeltjes – fijnstof – om ook de vorming van microplastics zoveel mogelijk tegen te gaan.”

Met het model kon TNO bepalen wat de effecten zijn van de verschillende mogelijke maatregelen. Daaruit blijkt dat minder gebruik, een slimmere materiaalkeuze, statiegeld op plastic en recycling het beste werken. Als alle regels worden ingevoerd kunnen we volgens TNO de vorming van microplastics terugdringen met 37 procent in 2030, en 70 procent in 2050.