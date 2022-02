De aanval van Rusland op Oekraïne in vogelvlucht: dit weten we nu

Een door een bombardement verwonde vrouw in Charkov, Oekraïne Beeld ANP/Anadolu Agency

De Russische president Vladimir Poetin heeft in de nacht van woensdag op donderdag officieel het sein gegeven voor de invasie van Oekraïne. De verantwoordelijkheid voor ‘mogelijk bloedvergieten’ ligt uitsluitend bij Oekraïne, zei hij in een televisietoespraak. Hij streeft naar het demilitariseren en ‘denazificeren’ van Oekraïne.

- De invasie gaat over land, lucht en zee. Het is de grootste aanval van de ene tegen de andere staat in Europa sinds de Tweede Wereldoorlog. Het regent raketten.

- De Russische aanval blijft niet beperkt tot het oosten van Oekraïne. Er zijn berichten over raketaanvallen op Kiev en andere steden en over Russische troepen die in verschillende delen van het land de grens oversteken. Ook zijn er Russische militairen vanuit Belarus Oekraïne binnen gevallen.

- Aan de rand van Kiev woedt een slag om een militair vliegveld. Hierbij zijn enkele tientallen Russische gevechtshelikopters ingezet. Oekraïne zegt drie van die helikopters te hebben neergeschoten.

- Het Russische ministerie van Defensie zegt de Oekraïense luchtmacht onschadelijk te hebben gemaakt.

- In Charkov, de tweede stad van het land, probeerden inwoners in paniek te vluchten, meldt een ooggetuige. Volgens een woordvoerder van de Oekraïense president Zelenski is het Russische leger de stad tot op enkele kilometers genaderd, maar houdt de verdediging vooralsnog stand.

Beroep op sancties

- Zelenski doet een beroep op wereldleiders om alle mogelijke sancties op te leggen. Hij waarschuwt dat Poetin de Oekraïense staat wil vernietigen.

- De Amerikaanse president Joe Biden waarschuwt dat de wereld Rusland verantwoordelijk zal houden voor deze ‘oorlog met voorbedachten rade’. De Duitse bondskanselier Olaf Scholz spreekt van een ‘vreselijke dag voor Oekraïne en een donkere dag voor Europa’.

- De Europese Commissievoorzitter Ursula Von der Leyen stelt een nieuw pakket sancties tegen Rusland in het vooruitzicht, dat ‘enorme en ernstige gevolgen’ zal hebben voor het land. Vanavond volgt een ingelaste Europese top. Minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra wil dat Europa het ‘meest alomvattende sanctiepakket’ tegen Rusland invoert.

- Bronnen in Brussel verwachten dat de EU Russische tegoeden gaat bevriezen en Russische banken de toegang ontzegt tot de Europese financiële markt.

Doden en militaire schade

- Een adviseur van de president van Oekraïne meldde donderdagochtend zeker veertig doden aan de zijde van het leger van Oekraïne en tientallen gewonden. Ook zijn enkele tientallen burgerdoden gemeld door Oekraïense bronnen.

- Het Oekraïense leger claimt de vernietiging van vier Russische tanks in de buurt van de oostelijke stad Charkov. Ook zouden 50 Russische militairen zijn gedood in de regio Loehansk en zou een zesde Russisch gevechtsvliegtuig zijn neergehaald. Die berichten zijn vooralsnog niet door andere bronnen bevestigd.

- Rusland ontkent tanks en vliegtuigen te hebben verloren. Door Rusland gesteunde separatisten in het oosten beweren twee Oekraïense toestellen te hebben neergehaald.

Vluchtelingenstroom

- Midden-Europese landen zijn begonnen met de voorbereidingen voor de komst van grote groepen vluchtelingen uit Oekraïne. Bij de grensovergang met Moldavië vormde zich donderdagochtend een file van tientallen auto’s met Oekraïners die het land willen verlaten. Ook vanuit Kiev en andere steden slaan bewoners op de vlucht.

- De Europese Unie is klaar voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne, aldus Ursula von der Leyen. “We zijn volledig voorbereid en ze zijn welkom.”

- Europese aandelenbeurzen staan diep in het rood. Beleggers vrezen oplopende inflatie en stagnerende economische groei als gevolg van de invasie. Nog groter was het verlies in Moskou: 30 procent. Het Russische staatsoliebedrijf Rosneft verloor 40 procent.

- De Russische autoriteiten hebben gewaarschuwd dat mensen die protesteren tegen de aanval op Oekraïne bestraft worden.