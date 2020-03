De 5 meest krankzinnige complottheorieën over corona

Bill Gates. Beeld AFP

De Turkse garagehouder in Oost vertrouwt het niet helemaal. “Al die vergaande maatregelen. Alleen om een paar ouderen te redden? Nee, de overheid weet hier meer van.”

Wat dan precies, weet hij ook niet zo snel.

Het is de kern van elke complottheorie. ‘Men’ verzwijgt iets. In de regel zijn er dan drie hoofdrolspelers. De overheid heeft een snood plan, de wetenschap laat zich voor het karretje spannen en de media weten ervan, maar worden van hogerhand gesommeerd te zwijgen.

Hoe groter de ramp, hoe groter het complot. Zie 9/11 (dat was de Amerikaanse regering zelf), zie de moord op president Kennedy (de CIA, de maffia en de militaire industrie samen). Dat deze wereldwijde crisis wordt veroorzaakt door iets simpels als een vleermuisvirus uit China, dat geloven alleen de blinden, de naïeven, de useful idiots.

En daarom, de vijf meest krankzinnige complottheorieën over het coronavirus op een rij.

1. Militaire laboratoria

Het coronavirus is een ontsnapt biologisch wapen. Diezelfde theorie ging ook al rond over sars en ebola. Chinese spionnen hebben het virus gestolen uit het Nationaal Microbiologisch Laboratorium in het Canadese Winnipeg, en meegenomen naar het Wuhan Instituut voor Virologie. Daar is het virus ontsnapt en zo’n dertig kilometer verderop terecht gekomen op de Huanan vismarkt.

Over de reden waarom het virus is ontwikkeld, lopen de complottheorieën uiteen. Het kan zijn dat de Chinese overheid de eigen bevolking wil besmetten om overbevolking tegen te gaan – een populaire theorie bij elke rampspoed. Het kan ook dat Amerikanen met het virus een biologische oorlog tegen China willen beginnen (of andersom). En als er geen andere directe verdachte is, dan is daar altijd nog de farmaceutische industrie. Die is per definitie zeer gebaat bij welk virus dan ook, want een virus betekent vaccins en dat betekent patenten en dat is allemaal financieel gewin.

2. Dean Koontz

Dean Koontz, een Amerikaanse thrillerschrijver, heeft het allemaal al in 1981 voorspeld. Zijn sciencefictionroman The eyes of darkness gaat over een biologisch wapen met de naam Wuhan-400. Dat kan natuurlijk geen toeval zijn. Het virus veroorzaakt ‘een zware longontstekingachtige ziekte’, die longen en bronchiale buizen aanvalt en ‘alle bekende behandeling weerstaat’.

Overigens is het fictieve Wuhan-400 in 100 procent van de besmettingen dodelijk en dat binnen 24 uur. De hersenstam van de slachtoffers wordt uiteindelijk aangetast ‘als een zuur’. Dat is toch anders bij Covid-19. Verder maakt Wuhan-400 per ongeluk een kind helderziend. Ook daar zijn bij Covid-19 nog geen gevallen van bekend.

De auteur heeft nog niet gereageerd op de commotie.

3. Bill Gates

Bill Gates en zijn vrouw Melinda hebben het patent op het nieuwe coronavirus. Het is geregistreerd bij het Europees Octrooibureau onder nummer EP3172319A1 – voor wie dat wil dubbelchecken. De Bill en Melinda Gates Foundation heeft eind vorig jaar de uitbraak al gesimuleerd. Die oefening heette Event 201 en de voorspelling was: ‘Tot 65 miljoen mensen zullen binnen achttien maanden sterven’.

Het verhaal ligt iets genuanceerder. Het Britse Pirbright Instituut, waarvan Gates inderdaad een van de sponsoren is, doet onderzoek naar een vaccin tegen bronchitis bij kippen en koeien en naar virussen die kunnen overspringen van vee op de mens.

Het citaat van de 65 miljoen doden komt uit een simulatie van een fictieve pandemie, eveneens gesponsord door de Gates Foundation. Er staat nadrukkelijk vermeld dat het geen voorspelling is.

Gates heeft trouwens een paar jaar geleden ook al ebola gelanceerd.

4. Salafisten

De salafisten zitten achter het coronavirus. Het is de volgende stap van de islamisering van de wereld.

Door de dreiging van het virus gaan steeds meer mensen gezichtsbedekking dragen. In feite dragen ze dan al bijna een boerka. Zo wordt gezichtsbedekking in het straatbeeld steeds normaler en neemt de acceptatie van de islamitische wetten toe.

Het virus is met oliegeld gecreëerd in geheime laboratoria – daar zijn ze weer – en eerst losgelaten in China, als experiment. Nu is het echte doel aan de beurt: Europa en Amerika. Afrika heeft geen prioriteit, want daar wordt de islam vanzelf al steeds groter.

5. Robert Jensen

De nieuwste ster aan het complotfirmament: Robert Jensen, tegenwoordig YouTuber met zijn De Jensen Show, doet het goed op Twitter deze dinsdagmiddag. Jensen waarschuwt dat nu gebeurt waar hij altijd al bang voor was: de overheid neemt al deze drastische maatregelen om de vrijheden van burgers zoveel mogelijk in te perken. Dat zal in de toekomst wel vaker gebeuren: “We zullen voelen hoe het is om onder onderdrukkende maatregelen te leven.” Zonder het nieuwe coronavirus zou het volk deze maatregelen namelijk nooit accepteren.

Als bijvangst krijgen ook Wilders en Baudet een veeg uit de pan. Zij maken van het virus ‘een politieke tool’ om verkiezingen af te dwingen, met averechts effect. “Rechts is totaal in de val gelopen van links en het establishment! Ze hebben het weer fantastisch gedaan. Kijk, ik onderschat de tegenstander nooit.”