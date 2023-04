Dankzij deze vrijwilligersorganisatie vechten vrouwen in het Oekraïense leger met aangepaste laarzen, helmen en kleding

Het Oekraïense leger telt sinds de Russische invasie meer dan zestigduizend vrouwen. Hun komst zorgt voor praktische problemen, zoals te grote militaire outfits. Vanuit Kyiv krijgen ze hulp van Zemliachky, een organisatie die werk maakt van kleding op maat én psychologische bijstand.

Kseniya Draganyuk (27) is net terug van het front. Ze reisde samen met haar man Andrii Kolesnyk vanuit hun woonplaats Kyiv naar het oosten van Oekraïne om hulp te bieden aan de vrouwelijke militairen. Draganyuk richtte Zemliachky Front (landgenotes aan het front) op, een vrijwilligersorganisatie die ervoor zorgt dat de vrouwen in passende laarzen, helmen en kleding kunnen vechten.

Waarom was het nodig om Zemliachky op te richten?

Draganyuk: “Nastya, de zus van mijn man, had een baan als communicatiemanager maar besloot op de eerste dag van de oorlog zich aan te sluiten bij het leger. Ze pakte haar rugzak en weg was ze. Al snel kwam Nastya erachter dat de militaire organisatie helemaal niet was ingericht op vrouwen. Je voelt je niet comfortabel in een mannenuniform als je zelf maatje S hebt, of als je helm over je ogen glijdt. En een onderbroek voor mannen zit ook niet bepaald lekker. Samen met Andrii besloot ik geld in te zamelen om militaire kleding voor vrouwen te laten ontwerpen en naaien. Inmiddels ontvangen we gemiddeld veertig verzoeken van vrouwen per dag. Onze club van vrijwilligers is dan ook flink gegroeid.”

In een fabriek in Kharkiv worden de uniformen genaaid, in Kyiv staat een loods waar alles wordt verzameld en verstuurd naar het front. Het gaat niet langer alleen om kleding en uitrusting, maar ook om persoonlijke verzorging. “Vrouwen in het leger kunnen niet even naar de winkel om tampons of shampoo te kopen. En sommige medicijnen zitten niet standaard in de militaire EHBO-koffer, zoals pillen tegen menstruatiepijn of blaasontsteking. Op elk pakket dat we via Nova Poshta (de PostNL van Oekraïne, red.) versturen, zo’n tachtig per dag, zetten we een motiverende tekst.”

Kseniya Draganyuk, oprichter van Zemliachky Front (landgenotes aan het front). ‘Je voelt je niet comfortabel in een mannenuniform als je zelf maatje S hebt.’ Beeld Privebeeld

Hoe kan het dat er voor vrouwen zo weinig is geregeld in het leger?

“Het is van oudsher een mannenbolwerk, maar we zien dat het snel verandert. Onze regering had nooit verwacht dat tienduizenden vrouwen zich als vrijwilliger zouden melden bij het leger. Het kost tijd om een vrouwelijke uitrusting officieel in te passen, maar de overheid is het wel van plan. In de VS hebben ze er tientallen jaren over gedaan om geschikte uniformen voor de vrouwelijke militairen te regelen, wij willen het toch iets sneller voor elkaar krijgen. Zemliachky kan dit niet alleen, daar hebben we de financiële middelen niet voor, wij zijn te afhankelijk van donateurs. Dit moet structureel via de overheid worden geregeld. Voor de winter stuurden we 2000 uniformen naar vrouwelijke strijders, maar aan de frontlinies zijn er meer dan achtduizend actief. En binnenkort hebben ze een zomeroutfit nodig.”

Worden vrouwelijke militairen geaccepteerd door hun mannelijke collega's?

“We komen van ver, maar het gaat beter. Door hun grote aantal wordt het ook steeds normaler. Vrouwen dringen nu ook door tot hogere functies. Sommige mannen hebben de neiging vrouwen te beschermen, maar zij vragen daar helemaal niet om. Voor 24 februari 2022 werkte ik als journalist en had ik een eigen programma waarin vrouwen centraal stonden met beroepen die door onze maatschappij als typisch mannelijk worden gezien, zoals een smid of piloot. Ik ben van mening dat geslacht niet uitmaakt bij het uitoefenen van een beroep. Ook niet in het leger. Ik ken voorbeelden van stoere, grote mannen die naar het slagveld gingen en hun emoties niet onder controle kregen. Hun vrouwelijke collega, een tengere vrouw, kende daarentegen geen enkele angst. Dat is niet gek, iedereen reageert nu eenmaal anders in moeilijke omstandigheden. Niemand heeft dan ook het recht om die mannen te veroordelen voor hun angst of de vrouw voor haar besluit om naar het front te gaan. Ik ben Zemliachky begonnen om ons leger te helpen, maar ook om bij te dragen aan een cultuur waarbij je kunt laten zien dat een goede militair niet afhankelijk is van iemands geslacht.”

Stoppen jullie na de oorlog met Zemliachky?

“Dat is niet de bedoeling. Vrouwen die uit het leger komen, zullen veel steun nodig hebben. Ze leven nu in een totaal andere wereld. Een wereld waarin je alles samen doet, je hebt je eigen gemeenschap. Maar die gemeenschap valt weg als de oorlog eindigt, dan ben je thuis weer grotendeels op jezelf aangewezen. We bieden vrouwelijke soldaten nu al psychologische steun aan. Professionele hulpverleners hebben zich aan ons verbonden en houden gratis online sessies met de militairen. Zij zien wanneer iemand er helemaal doorheen zit of niet. Maar ook vrouwen die zich bij het leger willen aansluiten, kunnen vooraf met ons contact opnemen voor een gesprek of het wel zo verstandig is. Ik denk dat onze hulp nog lang nodig zal zijn.”