Dag van de Arbeid: manifestatie in Amsterdam, Franse en Duitse politie beducht voor rellen

Politieagenten in Berlijn. Beeld REUTERS

Om 15.00 uur lopen demonstranten van het George Gershwinplein naar het Martin Luther Kingpark, waar om 16.30 uur het officiële programma begint, met sprekers en muziek.

‘De prijzen stijgen. De werkdruk stijgt. Maar onze inkomens blijven achter (...). We verdienen beter,’ schrijft FNV over de reden achter de manifestatie.

Frankrijk

In Nederland leidt de Dag van de Arbeid doorgaans niet tot ongeregeldheden. Politiekorpsen in Frankrijk en Duitsland zetten zich intussen wel schrap.

De Franse vakbonden hebben opgeroepen tot hernieuwde protesten tegen de pensioenhervormingen van president Emmanuel Macron. De autoriteiten verwachten tot 650.000 deelnemers aan meer dan 300 betogingen verspreid over het land. In Parijs worden zo’n 100.000 demonstranten verwacht. Ook in andere steden wordt de situatie in de gaten gehouden met drones.

Duitsland

In Duitsland barricaderen supermarkten, winkels en banken traditioneel hun ramen uit vrees voor rondvliegende stenen en graffiti. De politie en hulpverleners in Berlijn verwachten te worden bekogeld met flessen, vuurwerk en stenen, meldt de krant Bild op basis van een risicoanalyse van de autoriteiten. Ook gebouwen die symbool staan voor het kapitalisme zouden doelwit zijn.

