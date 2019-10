Dader steekpartij Parijs had radicale ideeën

Beveiliging bij het hoofdkantoor van de politie in Parijs na het steekincident op donderdag. Beeld EPA

De 45-jarige man had contact met salafisten en keurde goed dat in naam van de islam soms geweld wordt gepleegd, zei de aanklager. Zo had hij tegenover een collega de aanslag op het satirische blad Charlie Hebdo verdedigd.

Ook stuurde de verdachte kort voordat hij donderdag toesloeg sms’jes met een religieuze inhoud aan zijn vrouw. Daarin gebruikte hij herhaaldelijk de woorden ‘Allahu akbar’. Hij weigerde sommige contacten met vrouwen en droeg de laatste maanden traditionele kleding als hij naar de moskee ging. De man had zich tien jaar geleden tot de islam bekeerd.

De messen waarmee hij heeft gestoken, waaronder een keukenmes van 33 centimeter en een oestermes, had hij donderdagochtend gekocht.