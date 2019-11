Dader steekpartij Londen eerder veroordeeld voor terrorisme

Beeld Screenshot video omstander

Dat heeft de Britse politie in de nacht van vrijdag op zaterdag naar buiten gebracht. Bij de aanslag kwamen een man en een vrouw om het leven en raakten drie andere mensen gewond.

De 28-jarige extremist Usman Khan uit Stoke-on-Trent is in 2012 veroordeeld voor een aan islamitische terreur gerelateerd misdrijf. Hij is ongeveer een jaar geleden op vrije voeten gekomen op voorwaarde dat hij een enkelband zou dragen. Een staatssecretaris zei zaterdag in Engelse media dat de voorwaarden voor vervroegde vrijlating zullen worden heroverwogen.

Bomaanslag

Khan kreeg in 2012 een gevangenisstraf van onbepaalde duur met een minimum van acht jaar wegens het beramen van een bomaanslag op de beurs van Londen en andere doelwitten. De ‘onbepaalde’ celstraf werd destijds opgelegd aan veroordeelden die wegens hun misdaad geen levenslang konden rijgen, maar van wie werd vermoed dat ze te gevaarlijk zijn om vrij te laten. Deze celstraf voor onbepaalde duur is echter afgeschaft en daarom kreeg Khan in 2013 een gevangenisstraf van 16 jaar opgelegd.

Khan had lange tijd in voorarrest gezeten, toen hij voor het eerst werd veroordeeld. Hij kwam in aanmerking voor voorwaardelijke vervroegde vrijlating na het uitzitten van de helft van zijn straf en dat was in 2018.

Strengere straffen

De Britse premier Boris Johnson verklaarde vrijdagavond al dat het “een fout’ is om “ernstige en gewelddadige gevangenen” vervroegd vrij te laten. Hij wil ook dat er strengere straffen komen.

De Britse politie oordeelde kort na het incident op London Bridge dat het om een terreurdaad ging. De man stak vijf mensen met een mes. Twee van hen, een man en een vrouw stierven later in het ziekenhuis. De overige slachtoffers, twee vrouwen en een man, liggen nog in het ziekenhuis. De dader werd door de politie doodgeschoten.