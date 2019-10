Dader Manchester aangemerkt als terreurverdachte

De politie sluit niet uit dat er andere motieven zijn. De verdachte werd aanvankelijk aangehouden wegens geweldpleging. Het zou gaan om een 41-jarige man die waarschijnlijk alleen handelde. Volgens plaatselijke media gaat het waarschijnlijk om een Britse man uit de regio.

Zeker drie personen werden omstreeks 12.15 uur (Nederlandse tijd) slachtoffer van een steekpartij en moesten aan hun verwondingen worden behandeld. Een 19-jarige vrouw is met steekwonden naar het ziekenhuis gebracht, evenals een andere vrouw van wie de leeftijd niet bekend is. De toestand van beiden is stabiel, aldus de politie. Ook een 50-jarige man is met steekwonden naar het ziekenhuis gebracht.

Een vierde slachtoffer, een vrouw van in de 40, hoefde niet naar het ziekenhuis. Zij bleek niet gestoken, stelden de hulpdiensten vast. Eerder was melding gemaakt van vijf gewonden, maar dat klopt niet, zegt de politie van Manchester.

Premier Boris Johnson zegt geschokt te zijn door het incident.

Shocked by the incident in Manchester and my thoughts are with the injured and all those affected. Thank you to our excellent emergency services who responded and who are now investigating what happened.