Cultuurstrijd in het klaslokaal: in Florida zijn wiskundeboeken afgekeurd omdat ze ‘te woke’ zijn

Aanhangers van de ‘Don’t Say Gay’-wet demonstreren bij Disney World in Orlando, Florida. Beeld Reuters

Als je de gouverneur van Florida, Ron DeSantis, moet geloven, zijn de kinderen in zijn staat ternauwernood ontsnapt aan ‘indoctrinatie’ via wiskundeboeken. Van de 132 schoolboeken die door Florida werden beoordeeld voor gebruik in het reken- en wiskundeonderwijs op lagere en middelbare scholen, werden er 54 afgekeurd.

‘Florida verwerpt de pogingen van uitgevers om leerlingen te indoctrineren,’ zo liet het Departement van Onderwijs van Florida in een persbericht weten. In de helft van de afgekeurde wiskundeboeken zouden ‘verboden onderwerpen’ zijn behandeld, zoals CRT, oftewel critical race theory.

CRT is een beladen en vage term, die de afgelopen twee jaar school maakte onder witte, conservatieve ouders in de VS. Die menen dat hun kinderen op school een schuldgevoel aangeleerd krijgen over hun huidskleur. Onderwijsbonden en andere ouders wijzen erop dat de strijd tegen CRT zich in de praktijk richt tegen haast iedere poging om racisme bespreekbaar te maken in de les.

‘Nieuwlichterij’

Andere redenen om de wiskundeboeken af te keuren zitten ook in de sfeer van de cultuurstrijd tussen conservatieve en progressieve Amerikanen, die zich de afgelopen tijd steeds nadrukkelijker naar scholen heeft verplaatst. Zo zouden sommige wiskundeboeken volgens de autoriteiten in Florida gebruik maken van de strategie van ‘sociaal-emotioneel leren’. Gouverneur DeSantis vindt dat wiskundeboeken gewoon sommen moeten bevatten, en verder niks.

Daarnaast zouden sommige boeken nog altijd gebruik maken van common core, een serie landelijke standaarden voor rekenonderwijs. Die zijn met name in veel Republikeinse staten controversieel, omdat de aanbevolen rekenmethoden als zinloze nieuwlichterij worden beschouwd.

Florida verbood onlangs expliciet het onderwijzen van common core-wiskunde. Dat ook het wiskundeonderwijs nu expliciet wordt ingezet in een politieke discussie, markeert een nieuwe fase in de cultuurstrijd.

Geen concrete voorbeelden

Het leverde een hoop grappen op van progressieve commentatoren in late night shows en opiniestukken, bijvoorbeeld over de bijzondere wiskunde die Republikeinen aan de dag leggen bij het indelen van kiesdistricten en het tellen van stemmen.

Inhoudelijk is de discussie beperkt, want Florida gaf tot nu toe geen specifieke voorbeelden van passages in de wiskundeboeken die neer zouden komen op critical race theory. Ook uitgevers wier schoolboeken werden afgewezen tasten nog in het duister over wat er dan mis is met hun boeken.

The New York Times bekeek enkele afgewezen wiskundeboeken, en kwam niet verder dan wat cartoondieren, die elkaar als illustratie bij een som helpen om een brug over te komen. Een ontoelaatbare vorm van sociaal-emotioneel leren?

Tegen de woke-ideologie

Florida geeft daar vooralsnog geen uitsluitsel over. De staat stelt zich wel al een tijd op als landelijke voorloper in de strijd tegen allerlei vormen van ‘woke-ideologie’. Gefluisterd wordt dat gouverneur DeSantis zich zo wil profileren als een van de mogelijke opvolgers van Donald Trump als vaandeldrager van de conservatieve beweging, en uiteindelijk een gooi naar het presidentschap wil doen.

Vorige maand tekende DeSantis nog een wet die het bespreken van homoseksualiteit expliciet verbiedt in de eerste klassen van de basisschool.