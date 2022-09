Cuba stemt voor huwelijksgelijkheid en draagmoederschap

De nieuwe familiecode is volgens de Cubaanse president ‘een eerlijke, noodzakelijke, actuele en moderne norm die rechten en garanties geeft aan alle mensen’. Beeld AFP

De volksraadpleging ging over een nieuwe versie van de zogeheten familiecode uit 1975. Verkiezingsfunctionarissen spreken op basis van de voorlopige uitslag, met bijna 67 procent van de kiezers voor de wijziging, van een ‘onomkeerbare trend’. “De familiecode is geratificeerd door de mensen,” aldus de voorzitter van de kiesraad op staatstelevisie.

Het besluit wordt gezien als een grote stap in een land waar de autoriteiten nog in de jaren zestig en zeventig homoseksuele mannen naar werkkampen stuurden. Het officiële standpunt is sindsdien veranderd. De regering heeft, voorafgaand aan het referendum, een grote mediacampagne gevoerd.

De nieuwe familiecode is volgens president Miguel Díaz-Canel ‘een eerlijke, noodzakelijke, actuele en moderne norm die rechten en garanties geeft aan alle mensen’.

