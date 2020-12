Crisisberaad EU-landen om zeer besmettelijke coronamutatie Verenigd Koninkrijk

De Duitse bondskanselier Angela Merkel. Beeld REUTERS

Ze hebben onder meer besproken of en hoe ze de boot-, trein- en wegverbindingen met het VK tijdelijk moeten verbreken en of reizigers bij aankomst op het vasteland voortaan een negatieve coronatest moeten tonen.

Duitsland roept bovendien maandagochtend de lidstaten bijeen voor een crisisberaad dat voorbehouden is voor rampen, terreuraanslagen en andere ‘grote crises’. Dat gebeurt zelden. Deskundigen van ieder EU-land zullen zich buigen over wat hun tegen het nieuwe gevaar te doen staat, meldt de Duitse ambassade in Brussel.

Diverse landen, Nederland voorop, hebben zondag besloten voorlopig geen vliegtuigen uit het Verenigd Koninkrijk meer toe te laten uit angst de virusmutatie te importeren. De nieuwe variant grijpt waarschijnlijk een stuk sneller om zich heen dan eerdere versies, waarschuwde de Britse regering. Al zou de mutatie niet dodelijker zijn of minder gevoelig voor de inmiddels ontwikkelde vaccins.

Afstemmen

De Europese Commissie vraagt de lidstaten, zoals zij al maanden steevast doet, hun aanpak van de mutatie onderling af te stemmen. Landen gaan zelf over het vliegverkeer, maar vervoerders en reizigers zijn gebaat bij duidelijkheid.

Eerder op de dag hielden de Duitse bondskanselier Angela Merkel, de Franse president Emmanuel Macron, voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie en EU-president Charles Michel al spoedberaad. De Commissie liet weten dat zij in contact staat met de lidstaten om uitwisseling van informatie over de nieuwe coronavariant en de maatregelen daartegen te vergemakkelijken.