Crisis na crisis: hoeveel kunnen Libanezen nog verdragen?

De haven van Beiroet na de explosie. Beeld ANP

Een dag na de verwoestende explosie liep Ahmad Jaber door de straten van Beiroet. Hij ging terug naar het café waar hij dinsdagavond zat toen amper zeven kilometer verderop 2750 ton ammoniumnitraat ontplofte in een havenloods. Het café lag in puin. “Ik ben er gelukkig levend uit gekomen,” zegt Ahmad. “Ik dacht eerst dat het een raketaanval van Israël was. Ik rende naar buiten en zocht dekking in een gebouw, omdat ik vreesde voor een tweede raket.”

Ahmad is woordvoerder van War Child in Libanon. De hulporganisatie is hard getroffen door de ramp. Een Nederlandse medewerkster, de vrouw van de Nederlandse ambassadeur, raakte zwaargewond. Ze is inmiddels geopereerd en maakt het naar omstandigheden goed. De explosie hoort volgens deskundigen tot de krachtigste ooit wereldwijd. Ahmad: “Gelukkig was de loods in de haven. Anders had het veel erger kunnen zijn”

Met gemengde gevoelens loopt hij deze dagen door ‘zijn’ stad. Gebouwen zijn ingestort of weggevaagd, 300.000 mensen zijn dakloos. Het voelt als een ‘oorlogsgebied’. Ahmad: “Ik heb geen idee hoe we dit weer kunnen opbouwen. We zijn afhankelijk van hulp uit het buitenland.”

Maar tussen de puinhopen en ontreddering ziet hij ook tekens van hoop. “Ik zie mensen wanhopig zoeken naar familieleden en spullen. Maar ik zie ook mensen die op straat opruimen, gewonden helpen en mensen onderdak bieden. De saamhorigheid is groot. Dat maakt me trots en tegelijk verdrietig.”

Beeld ANP

Crisis

In Libanon, en de hoofdstad Beiroet in het bijzonder, zijn de mensen gehard door een geschiedenis van bomaanslagen, raketaanvallen, terreur en sektarisch geweld tussen soennieten, sjiieten en christenen. Het land maakte een bloedige burgeroorlog (1975-1990) mee, vocht oorlogen uit met buurlanden Syrië en Israël, is intern verdeeld, en tegelijk een veilige haven voor duizenden vluchtelingen uit andere landen.

Maar de klap van dinsdag is van een andere orde. Deze explosie rukte niet alleen het hart uit de stad die ooit geroemd en geromantiseerd werd als het ‘Parijs van het Midden-Oosten’, maar komt op een moment dat het land politiek en economisch aan de rand van een afgrond staat.

De werkloosheid is enorm, de staatsschuld torenhoog en een groot deel van de bevolking leeft onder de armoedegrens. De nationale munteenheid is flink in waarde gedaald. Wie nog wel een baan heeft, ziet het salaris door de hoge inflatie meer dan gehalveerd. Voor de banken staan rijen mensen die proberen bij hun spaargeld te komen.

Er is een groot tekort aan voedsel en elektriciteit. Het eten is onbetaalbaar geworden. Mensen lijden honger. Sommigen hebben in hun wanhoop publiekelijk zelfmoord gepleegd. “Dit is de grootste economische crisis ooit,” zegt Ahmad. “Zelfs tijdens de burgeroorlog was het niet zo slecht als nu. Ik zie boosheid op straat. Voor veel mensen is alles de schuld van de regering.”

Ook deze ramp. Hoewel de oorzaak nog niet bekend is en de regering ook de opties van een ongeluk of aanslag van buitenaf onderzoekt, wijten veel Libanezen de ramp aan nalatigheid, onkunde en corruptie. De gevaarlijke lading lag al sinds eind 2013 in Beiroet ongehinderd opgeslagen, ondanks vele waarschuwingen van de douane.

Kookpunt

Sinds oktober vorig jaar gaan duizenden mensen massaal de straat op, in wat een ‘revolutie’ genoemd wordt. Ze demonstreren herhaaldelijk tegen de regering, de economische malaise en de corrupte politieke elite. De coronacrisis, die daar bovenop kwam, zorgde voor een kleine adempauze.

De komst van een nieuwe regering, onder leiding van de door terreurbeweging Hezbollah gesteunde premier Hassa Diab, bracht niet de gehoopte hervorming. De belasting werd verhoogd, er waren zelfs plannen om het gebruik van Whatsapp te belasten.

“De regering is incompetent. Ze lost problemen niet op, maar maakt het juist erger,” zegt Farah Bazzi (31), een Libanese promovenda en Midden-Oosten-deskundige. “De laatste twee weken liepen de spanningen weer op. Iedereen zat te wachten op het moment dat de onvrede een kookpunt zou bereiken.”

Een wagen van het Internationale Rode Kruis in de haven van Beiroet. Beeld ANP

Woedend en machteloos

Farah is geboren in Beiroet. Ze vluchtte met haar ouders tegen het eind van de burgeroorlog naar Nederland. Haar familie, die in het zuiden van de stad woont, is ongedeerd. “Maar ik heb niet eerder meegemaakt dat ze zo woedend zijn en zich zo machteloos voelen als nu. Niemand begrijpt waarom de politieke leiders zich niet om hun mensen bekommeren.”



Libanon zit volgens Farah in een ‘impasse’. De oude elite zit nog steeds op het pluche. “Het zijn dezelfde mensen die in de burgeroorlog krijgsheren van milities waren. De president was generaal in het leger en heeft veel doden op zijn geweten.”



Uit het buitenland wordt massaal hulp geboden. Libanezen zelf roepen de internationale gemeenschap op geld vooral te doneren aan erkende hulporganisaties, en niet aan de regering. Er worden voedselpakketten naar het land gestuurd, lokale organisaties delen op straat eten en drinken uit.

Breekpunt

Violet Speek, adjunct-directeur van Unicef in Libanon, maakt zich extra zorgen om de kinderen die nu hulp nodig hebben. Eerst waren er maandenlang protesten tegen de regering en daar kwam de coronacrisis nog eens bovenop waardoor het land op slot ging.

“Hoeveel kunnen de mensen nog verdragen?” vraagt Violet Speek, adjunct-directeur van Unicef in Libanon, zich af. “Libanezen hebben veel meegemaakt. Dit is een soort breekpunt. Het moreel is laag. Niemand weet hoe het land hier uit komt. Mensen raken ontmoedigd.”

Speek dacht aan een aardbeving toen ze de explosie thuis in Beiroet, enkele kilometer verderop, voelde. Voorheen woonde ze in een wijk die nu verwoest is. Ze ging nog diezelfde dag naar het rampgebied om haar hond te zoeken, die daar bij vrienden verbleef en na de klap in paniek naar buiten was gerend. De hond is, onder het stof maar levend, gevonden. “Maar onze organisatie is hard getroffen,” zegt ze. “Veel medewerkers zijn hun woning verloren, een aantal ligt in het ziekenhuis, de vrouw van een chauffeur is omgekomen.”

Einde niet in zicht

Lange tijd lag de focus van Unicef op de vele vluchtelingenkinderen in Libanon. Nu komen daar steeds meer Libanese kinderen die door de crisis in problemen komen en hulp nodig hebben. Scholen en sociale voorzieningen waren al lange tijd gesloten. Door de explosie zijn veel scholen verwoest.

Speek maakt zich zorgen om het psychisch welzijn van de kinderen. Voor de economische crisis waren er al 1,3 miljoen Libanese kinderen in nood, in februari waren dat er 1,5 miljoen. Unicef richt de hulp vooral op water, medische zorg, traumaverwerking. “Het eind van de crisis is nog niet in zicht. Het aantal kinderen dat hulp nodig heeft zal de komende tijd stijgen. We zien al dat jongeren sneller naar drugs en wapens grijpen. Op sommige plekken neemt het geweld toe.”

War Child biedt slachtoffers naast voedsel, medische hulp en onderdak, ook psychosociale steun. “Velen zijn getraumatiseerd geraakt of hebben acute stress door de explosie,” zegt Ahmad Jaber. “Juist nu is onze hulp hard nodig.”

Speelbal

Beiroet was tijdens de oorlog deels verwoest, maar werd weer opgebouwd. Nu ligt de helft weer in puin. “Mensen zijn het zat om alles wat iedere keer weer opgebouwd is, verwoest te zien worden,” zegt Farah Bazzi.

Ze hoopt vurig dat deze ramp een verandering teweegbrengt. “Het land is altijd een speelbal in het Midden-Oosten geweest. Mensen zijn het zat iedere keer de strijd van anderen te moeten voeren. Mijn ouders verlangen terug naar het moment dat ze vluchtten. Toen was het in Libanon zoveel beter dan nu, en dat was nog wel tijdens de oorlog.”

Beiroet is als een feniks, zeggen de inwoners zelf. Na iedere crisis en verwoesting herrijst de stad uit de as. Ahmad: “Geen land ter wereld heeft meegemaakt wat Libanon doormaakt. Ik weet zeker dat we zullen opstaan en het land weer kunnen opbouwen. We kijken graag vooruit, we houden van het leven.”