Criminelen weten nu: vluchten naar Dubai kan dus niet meer

Dubai is niet langer de veilige haven waar criminelen onaantastbaar in weelde kunnen leven. Na Ridouan Taghi is nu ook de beruchte Amsterdamse crimineel Khalid J. er aangehouden en op het vliegtuig gezet.

De van een beklemmende reeks liquidaties en ander grof geweld beschuldigde Ridouan Taghi verbleef er waarschijnlijk jaren terwijl een fors Nederlands rechercheteam op hem joeg. Zijn kinderen zaten er volgens ingewijden rustig op een privéschool. Van de Amsterdamse crimineel Samir ‘Scarface’ Bouyakhrichan wordt ­beweerd dat hij er een heel winkelcentrum ­bezat tot hij in 2014 werd geliquideerd. Ook tal van andere Nederlandse criminelen kozen de golfstaat als luxe onderduikplek.



Maar de tijd dat Dubai hét luxe oord was om onaantastbaar in weelde te leven, is voorbij.



Nadat Taghi er 16 december was gearresteerd, en onmiddellijk op het vliegtuig naar Nederland was gezet, landde zondag Khalid J. op Schiphol nadat hij in het populairste oord van de Verenigde Arabische Emiraten was opgepakt. De boodschap dringt in het milieu breed door, bleek ­nadat Het Parool J.’s arrestatie zondag had gemeld. Uit vele hoeken in de onderwereld klonk de conclusie: vluchten naar Dubai kan dus niet meer. Nederland heeft weliswaar geen uitleveringsverdrag met Dubai, maar na recente diplomatieke druk treden de Emiraten nu wél op.

Blunder

Khalid J. (35), opgegroeid in Amsterdam-Zuid, wordt al jaren gelinkt aan liquidaties. Justitie beschuldigt hem van het lidmaatschap van een criminele organisatie die onderwereldmoorden liet plegen. Hij wordt vervolgd in een groot proces waarin tien, vooral Amsterdamse criminelen terecht zullen staan voor betrokkenheid bij het moordcommando. J. zou in elk geval van 1 december 2013 tot 31 december 2014 een rol hebben gespeeld in de groep.

De megazaak draait onder meer om de liquidatie van de Amsterdamse crimineel Alex Gillis op 20 februari 2014; de voorbereiding van het mislukte plan diens neef dood te schieten; de moord op de onschuldige huisvader Stefan ­Regalo Eggermont 13 juli 2014, door een blunder, en die op 3 september 2014 op de Iraniër Massod Amin Hosseini. Overigens is J. alleen aangeklaagd als lid van de organisatie, niet voor concrete liquidaties.

‘Papkind’

Khalid J., alias ‘Oog’ of ‘Papkind’, wordt gerekend tot het middenkader van de groep rond de Chileense Amsterdammer Richard R., ‘Rico de Chileen’. Samen met de inmiddels tot levenslang veroordeelde Naoufal ‘Noffel’ F. en Youssef ‘Skoef’ O. zou hij liquidaties hebben voorbereid en gecoördineerd.

J. was een secondant van Gwenette Martha, tot die in mei 2014 werd geliquideerd. Justitie beschuldigde hem en twee medeverdachten ervan dat ze in het najaar van 2012 op de Dam samen met Martha de liquidatie voorbereidden van ­rivaal Benaouf A. Ze werden daarvan begin 2015 vrijgesproken. Khalid J. kreeg wel zeven maanden voor het bezit van een door­geladen wapen.

Eind 2014 was hij met andere criminelen in ­Panama-Stad toen Khalid Jaafar uit De Pijp daar voor een nachtclub werd doodgeschoten.

In oktober 2012 raakte hij samen met ‘Noffel’ F. slaags in club Jimmy Woo in de Leidsebuurt.

Familieleden van de eind 2015 in Amstelveen geliquideerde Luana Luz Xavier houden Khalid J. verantwoordelijk. Zij was de vriendin van de in Spanje verdwenen Najib ‘Ziggy’ Himmich, die eveneens lang behoorde tot Martha’s groep.

Luz Xavier werd voor de ogen van haar dochter doodgeschoten voor haar huis. Haar zus en moeder zeggen dat ze Khalid J. kort voor haar dood had verteld dat ze met de politie zou gaan praten. Richard R. en J. zouden haar daarom vervolgens uit de weg hebben laten ruimen. ­‘Rico de Chileen’ heeft de beschuldiging van betrokkenheid bij de moord op Luz Xavier via zijn advocaat verontwaardigd terzijde geschoven. Momenteel is nog onduidelijk welke advocaat Khalid J. in Nederland zal bijstaan.