Criminelen teisteren Franse boeren: hele boomgaarden leeggeroofd

Beeld NurPhoto via Getty Images

“Gezien de omvang van de diefstal gaat het waarschijnlijk om georganiseerde bendes,” liet landbouworganisatie FDSEA weten. “Voor de boeren heb je het over schadeposten van duizenden euro’s per boer. Het is een ramp.”

Het probleem speelt vooral in het zuiden van Frankrijk. In de regio rond Perpignan, niet ver van de Spaanse grens, zijn recent al zeker tien fruit- en groentediefstallen geregistreerd door de politie.

In het dorpje Saint-Féliu-d’Amont werd een fruitdief op heterdaad betrapt door een boer. De dader stond nectarines te plukken en had in zijn auto elf lege kratten klaarstaan. In het stadje Millas ontdekte een boer ‘s morgens dat 2 ton aan nectarines was verdwenen uit zijn opslagloods. Bij Corbère-les-Cabanes werd in één nacht 4 ton aan abrikozen van de bomen gehaald.

“Boeren hebben al langer te maken met diefstal, maar de laatste jaren is het steeds erger geworden,” vertelde de lokale FDSEA-leider Nathalie Capillaire. Ze stelt dat professionele criminelen achter de diefstal zitten. “Ze gaan razendsnel te werk. Dit zijn geen mensen die een appel stelen omdat ze trek hebben, dit zijn mensen die snel geld willen verdienen.”

Het vermoeden is dat het gestolen waar verdwijnt op de zwarte markt, of bijvoorbeeld langs de weg met mobiele kraampjes wordt verkocht. Dat valt echter moeilijk te bewijzen: een gestolen abrikoos of artisjok is niet traceerbaar.

Overigens vinden de diefstallen niet alleen in het zuiden plaats: ook in Nantes, in het westen, was het raak. Daar werd de winkel van een boerderij compleet leeggeroofd. “Het enige wat ze hebben laten liggen, waren vijf eieren,” zei de huilende eigenaar op Facebook. “Nou, bedankt!”