Criminele chatapp beloofde ‘militaire beveiliging’, maar de politie las doodleuk vijf maanden mee

De rechercheurs zullen hun ogen niet geloofd hebben. Tijdens de doorzoeking van een boerderij in de buurt van Steenbergen (Noord-Brabant) ontdekken ze een geheime opslag van 1700 kilo ketamine. Met een straatwaarde van een kleine 40 miljoen euro is het vermoedelijk de grootste partij van deze drug ooit onderschept in Nederland.

De landelijke mega-actiedag rond klanten van de criminele telefoondienst Exclu is daarmee al een succes, maar daar blijft het niet bij. De inval in de boerenschuur maakt deel uit van het onderzoek naar een groep verdachten rond Barry den H. uit Steenbergen. Bij doorzoekingen op verschillende adressen in het onderzoek vinden speurders bovendien 2,5 miljoen euro aan contanten en cryptogeld.

Een tegenvaller is dat de vogel zelf is gevlogen. Den H. verblijft in het buitenland en heeft zich tot op heden niet gemeld, net als een plaatsgenoot die ook wordt gezocht. Zes verdachten in het onderzoek, onder wie de zoon van Den H., waren wel het haasje. Van vijf van hen is het voorarrest donderdag met dertig dagen verlengd. Ze worden verdacht van betrokkenheid bij de partij ketamine, witwassen en grootschalige handel in cocaïne.

De vangst van 1700 kilo ketamine lijkt de grootste klapper te zijn tijdens deze actie. Maar ook elders krijgt de Nederlandse onderwereld tikken. Van een recyclingbedrijf in Enschede tot en met een woonwagenkamp in Brabant: in totaal beukt de politiemacht op 3 februari binnen op 72 adressen in Nederland en België. Twee drugslabs en een cocaïnewasserij worden ontmanteld, 42 verdachten gaan in de boeien.

Wat alle verdachten met elkaar verbindt: ze maakten vermoedelijk gebruik van de app Exclu. Dat is een berichtenapp met ‘militaire beveiliging’. Ideaal voor criminelen om elkaar heimelijk berichten te sturen. De garantie blijkt alleen weinig waard. Net als bij voorgangers als EncroChat en SkyECC slaagt de politie erin om ook deze PGP-telefoons (afkorting van Pretty Good Privacy) te kraken. Vijf maanden lang kan de politie alles meelezen wat gebruikers naar elkaar sturen.

Cyberbunker

Exclu ziet – zo is het vermoeden – rond 2015 het levenslicht dankzij de excentrieke Herman Johan X. (63). De Nederlandse ict’er runt in Duitsland een computercentrum in een voormalige Navo-bunker. In 2019 valt de politie de cyberbunker binnen, vanwege de vele servers waarop illegale websites met wapens en kinderporno draaien. Maar in tapgesprekken horen Duitse opsporingsdiensten ook hoe X. in 2015 versleutelde telefoons aan de man probeert te brengen bij onder andere Duitse en Nederlandse motorclubs.

De cyberbunker in Duitsland waar de Nederlander Herman Johan X. de app Exclu zou hebben ontwikkeld. Beeld Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz

Een jaar later duiken de telefoons voor het eerst op in Nederland in een grootschalig onderzoek naar Satudarah, blijkt uit dossierstukken. De dan al verboden motorclub blijkt een grootverbruiker. Onder anderen kopstukken als Satudarah-oprichter Michel B. uit Enschede en Redouan I. uit Tilburg zouden er eentje bij zich dragen.

Exclu speelt in dat onderzoek verder geen rol, maar achter de schermen is de jacht op de criminele telefoondienst geopend. Het spoor leidt onder meer naar een telefoonwinkel in Amsterdam. Vanuit het magazijn worden de Exclu-telefoons verhandeld. De verkoper weet ook wel dat die voor ‘dingen worden gebruikt’. “Maar hoe minder ik weet, hoe beter,” legt hij in november 2020 uit aan een klant.

Die klant is een undercoveragent. De verkoper veegt met keukenpapier nog even snel zijn vingerafdrukken van de simkaart die hij zojuist in het toestel heeft gestopt. “Die kunnen er lang op blijven en daar zit ik niet op te wachten,” bevestigt hij de duistere gang van zaken. Opvallend: op de telefoon zit Exclu verstopt achter het icoontje van de app Netflix. Maar TikTok of ING had ook gekund. Daar moet je op klikken om heimelijk te kunnen bellen of chatten. Handig voor het geval de telefoon in beslag wordt genomen.

31 telefoons

Van de verkoper verlegt de politie de aandacht naar het bedrijf achter Exclu en komt zo uit bij een oude bekende in Etten-Leur: Ed B. (57). Het ex-Satudarah-lid en zijn vrouw werden in juni 2016 door een arrestatieteam opgepakt op Eindhoven Airport op verdenking van witwassen en – zo bleek later – handel in cryptotelefoons. In zijn huis trof de politie er 31 aan. Of dat telefoons met Exclu waren, is nooit bekendgemaakt.

Het OM heeft naast B. nog zeker vier mannen in het vizier vanwege de vermeende Exclu-organisatie. In elk geval twee van hen, mannen uit Etten-Leur en Uithoorn, worden opgepakt. Volgens Sander Janssen, advocaat van een van de twee verdachten, is nog onduidelijk wie nu precies van welke rol wordt verdacht.

Misschien nog wel belangrijker dan de organisatie zijn de chats zelf, waarin over criminele handel en wandel wordt gepraat. De politie ontdekt dat de Exclu-app voor het versturen van berichten verbinding maakt met een server in Duitsland. Die bevindt zich in een gigantisch datacentrum van Hetzner Online in het pittoreske dorpje Falkenstein, vlak bij de Tsjechische grens.

In gebouw 5, rij 43, rek 23 staat de bewuste server, laat een medewerker zien aan een gezelschap van Nederlandse en Duitse politiemensen. Als de datakabel in september 2022 wordt verwisseld, betekent dat de jackpot voor de opsporingsdiensten. Vanaf dat moment kunnen zij vijf maanden lang alles meelezen met Exclu wordt verstuurd.

Koffiedrinken met Klaas Otto

Dus ook wat Barry den H. uit Steenbergen allemaal verstuurt. Het publiek mag hem dan niet kennen, volgens bronnen uit de Brabantse onderwereld is hij een grote vis naar wie de politie al jaren loert. Een man met contacten op het hoogste criminele niveau, aldus zegslieden. Zo zagen ze hem in het verleden wandelen en koffiedrinken met Klaas Otto, voormalig baas van motorclub No Surrender. Zeker één keer, blijkt uit onderzoek van het AD, zat hij ruim drie jaar in de cel, na een veroordeling voor witwassen.

Indirect kwam Den H. ook in beeld bij de opsporingsdiensten toen een relatie van hem beheerder werd van de kantine van voetbalclub VV Steenbergen, waar hij zelf hoofdsponsor was. Twee weken later werd in het drankenhok prompt een opslag gevonden van 100 kilo van de drug mdma. De vriend werd veroordeeld, Den H. was geen verdachte.

De groep uit Steenbergen en omgeving lijkt zichzelf, net als de grofweg veertig andere opgepakte verdachten, de das te hebben omgedaan door onderling en zonder remming met Exclu-telefoons te communiceren. In het afgeluisterde en meegelezen telefoonverkeer zou het onder meer gaan over de handel in honderden kilo’s cocaïne.

Het kraken van Exclu leverde informatie op over criminele kopstukken in heel Nederland. Onder hen ‘lachgaskoning’ Kees F. en zijn Tilburgse organisatie. In Oost-Nederland werd Satudarah-oprichter Michel B. uit Enschede opgepakt. Exclu gaf ook nieuwe inzichten in het grote onderzoek naar metaalmiljonair Mike de W. uit Bergschenhoek en diens broer. Verschillende Exclu-zaken worden de komende weken voor het eerst in de rechtbank besproken.

