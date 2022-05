‘Crash vliegtuig China Eastern was opzet vanuit cockpit’

Reddingswerkers bij de plek waar het vliegtuig neerstortte. Beeld ANP / EPA

Bij de dodelijkste vliegramp in China in tientallen jaren kwamen alle 132 inzittenden om het leven.

Uit gegevens blijkt dat iemand, mogelijk een piloot of iemand die tot de cockpit was doorgedrongen, commando’s invoerde om de Boeing 737-800 in een duikvlucht te sturen, meldt de krant The Wall Street Journal.

China Eastern-vlucht MU5375 was op 21 maart onderweg van Kunming naar Guangzhou toen het op onverklaarbare wijze vanaf een hoogte van 29.000 voet naar beneden stortte en op een berghelling te pletter sloeg.

Zwarte doos

De recorder met de opnames uit de cockpit en de vluchtgegevens, de zogenoemde zwarte doos, werd voor analyse naar de Verenigde Staten gestuurd. “Het vliegtuig deed wat het werd opgedragen door iemand in de cockpit,” citeert de krant een persoon die bekend is met de voorlopige onderzoeksresultaten.

De Amerikaanse onderzoekers zijn van mening dat hun conclusie wordt ondersteund door het feit dat Chinese onderzoekers tot nu toe geen problemen hebben gerapporteerd met het vliegtuig of met de besturing die de crash hadden kunnen veroorzaken en zouden moeten worden aangepakt, aldus de krant.

Ook reageerden de piloten volgens de autoriteiten niet meer op oproepen van de verkeersleiding en van vliegtuigen in de buurt, toen het toestel eenmaal aan zijn duikvlucht was begonnen.

In april gingen er online geruchten dat iemand het toestel opzettelijk had laten neerstorten. De Chinese luchtvaartautoriteiten zeiden toen dat die misleidend waren en het onderzoek hinderden.

Volgens luchtvaartexperts zijn de meeste vliegtuigongelukken het gevolg van een combinatie van technische problemen en menselijke fouten. Opzettelijke crashes komen zelden voor. In 2015 stuurde in Frankrijk een piloot van Germanwings zijn Airbus A320 opzettelijk tegen een berg. Hierbij kwamen alle 150 inzittenden om het leven. Uit het onderzoek bleek dat de 27-jarige piloot psychische problemen had.