Covidhaarden duiken overal in Europa op

Inwoners van Barcelona passeren een poster met daarop Fernando Simon, de directeur van de Spaanse tegen­hanger van het RIVM, die de Catalanen oproept een mondmasker te dragen. Beeld EPA

Theaters, bioscopen, sportcentra, zwembaden en discotheken in Barcelona gaan weer dicht om een nieuwe uitbraak van het coronavirus tegen te gaan. De Catalaanse regering breidt het gebied waar coronamaatregelen van kracht zijn aanzienlijk uit.

De bevolking van Barcelona wordt opgeroepen de komende vijftien dagen alleen de deur uit te gaan als het noodzakelijk is. Er wordt ook op aangedrongen in het weekend niet naar tweede huisjes buiten de stad te gaan en niet samen te komen in groepen van meer dan tien mensen. Cafés en restaurants mogen slechts de helft van hun capaciteit aan plaatsen benutten en moeten om acht uur ’s avonds sluiten.

Ook in België wordt gevreesd voor een tweede coronagolf. Volgens de laatste cijfers is het gemiddeld aantal coronabesmettingen fors gegroeid, 32 procent naar 115 per dag. Inwoners wordt aangeraden ‘op kot’ te blijven. “Dit is een absolute wake-upcall,” zegt de Belgische viroloog Marc Van Ranst.

Nog geen tweede golf

Op de kaart van Europa verschijnen steeds meer plekken waar het virus weer de kop opsteekt. In Roemenië kwamen er binnen een etmaal 777 besmettingen bij. Het Roemeense parlement besloot dat mensen waarvan wordt vermoed dat ze zijn besmet, gedwongen kunnen worden 48 uur in isolatie te gaan.

De regel om afstand te houden zal in Groot-Brittannië nog maanden gelden, liet de Britse premier Boris Johnson weten. Lokale autoriteiten hebben vanaf vandaag meer bevoegdheden voor een plaatselijke lockdown, waaronder het afgelasten van evenementen.

“Ik denk niet dat dit het begin is van een tweede golf, maar dat kan het wel worden,” zegt viroloog Marion Koopmans in het Algemeen Dagblad. “Het herinnert ons eraan dat het virus niet weg is. Overal zijn nu maatregelen versoepeld, gecombineerd met intensief testen en daardoor zien we beter waar het virus is. We zien de haardjes en dat is een waarschuwing: pas op. Als we nu alle maatregelen los zouden laten, zijn we in no time terug bij af.”

Lokale uitbraken

In Nederland lijkt de situatie vooralsnog stabiel. Ziekenhuizen behandelen nog 88 mensen met het coronavirus, het kleinste aantal sinds maart. Op de intensive cares liggen vijftien coronapatiënten en het aantal patiënten op verpleegafdelingen slonk van 80 naar 73.

Toch is ook hier geen reden achterover te leunen. Lokale uitbraken werden gisteren gemeld in Hillegom en Goes, na bezoeken aan cafés en feestjes bij mensen thuis. En op Schiphol blijken de afgelopen tijd 38 vluchten te zijn geland met een besmette reiziger aan boord. Er is contactonderzoek uitgevoerd onder medepassagiers. “Er waren vluchten waarop we één persoon hebben benaderd,” zegt een woordvoerder van de GGD, “maar er was ook een vlucht waar we 17 medepassagiers hebben benaderd.”

Verder weg van Europa neemt de situatie rond corona steeds dramatischer vormen aan. India heeft als derde land melding gemaakt van meer dan een miljoen coronabesmettingen, na de VS (3,5 miljoen) en Brazilië (2 miljoen). Het dodental door de virusuitbraak staat in India inmiddels op ruim 25.000.

De autoriteiten in India stelden eind januari voor het eerst vast dat iemand was besmet. In mei stond de teller al op 100.000 besmettingen. Een strenge lockdown die verspreiding moest voorkomen, pakte dramatisch uit voor miljoenen dagloners. Die hadden plots geen werk meer en waren soms ver van huis gestrand.