Coupplegers Niger benoemen premier

Kolonel-majoor Amadou Abdramane, een van de leiders van de coupplegers, in Niger. Beeld AFP

Lamine Zeine was eerder enkele jaren minister van Economie en Financiën in het kabinet van ex-president Mamadou Tandja, die in 2010 werd afgezet. Tot voor kort was hij als econoom verbonden aan de Afrikaanse Ontwikkelingsbank in Tsjaad.

Eind juli zette het leger de pro-Westerse president Mohamed Bazoum af en schortte de grondwet op. Een ultimatum van de West-Afrikaanse statengemeenschap Ecowas aan de coupplegers om Bazoum weer aan te stellen, verliep dit weekend. Ecowas had gedreigd met maatregelen die geweld zouden kunnen omvatten, maar zo ver is het nog niet gekomen. De Ecowas-lidstaten bespreken donderdag de verdere gang van zaken in de Nigeriaanse hoofdstad Abuja.