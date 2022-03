Corsicaanse nationalist in gevangenis gedood door moslimextremist

Beeld AFP

Corsica staat onder hoogspanning. Op het Franse eiland in de Middellandse Zee waren de afgelopen weken demonstraties en gewelddadige rellen. Een Franse minister reisde in allerijl naar Corsica voor onderhandelingen met plaatselijke bestuurders. President Macron eiste deze week dat de rust op het eiland terugkeert. “Het belangrijkste is dat nu eerst de orde wordt hersteld.”

Aanleiding voor de onrust is de dood van Yvan Colonna, een bekende Corsicaanse nationalist en onafhankelijkheidsstrijder. Hij werd drie weken geleden in de gevangenis aangevallen door een medegedetineerde.

Sindsdien is er in verschillende steden op het eiland gedemonstreerd, als steunbetuiging aan Colonna. Bij één betoging vielen tientallen gewonden: zowel onder Corsicaanse demonstranten als onder Franse agenten. “Dit is geen demonstratie, dit is een opstand,” verzuchtte een agent.

Maandagavond overleed Colonna, na bijna drie weken coma, aan zijn verwondingen. “Zijn dood is onrechtvaardig. Het is een tragedie,” reageerde de Corsicaanse regeringsleider Gilles Simeoni. Na Colonna’s overlijden kwamen dinsdag opnieuw mensen samen op het eiland. Dat verliep overal vreedzaam, ondanks de vrees van de Franse autoriteiten dat de vlam in de pan zou slaan. De rouw won het van de boosheid.

Gespannen relatie met Frankrijk

De relatie tussen de Corsicanen en de regering in Parijs is altijd al gespannen geweest. Het eiland was eeuwenlang Italiaans, toen kort onafhankelijk en werd in de achttiende eeuw veroverd door de Fransen. Het ‘nationalisme’ is er nooit verdwenen. Er was zelfs een gewapend ‘bevrijdingsfront’ dat met name in de jaren zeventig aanslagen pleegde.

Het eiland heeft een eigen parlement en bestuur, waarin de nationalisten nu de meerderheid hebben, met gedeeltelijke zeggenschap. Naar aanleiding van de recente rellen beloofde de regering in Parijs – met het doel de onrust te sussen – te willen praten over meer autonomie voor het eiland.

Yvan Colonna wordt door nogal wat Corsicanen op handen gedragen, omdat hij in de jaren tachtig en negentig voor onafhankelijkheid streed. Hij werd tot levenslang veroordeeld voor de moord op de Franse gouverneur op Corsica in 1998.

Bewakingscamera

Veel Corsicanen houden Frankrijk mede verantwoordelijk voor de dood van Colonna. Ze eisen dat er duidelijkheid komt over wat er gebeurde in de gevangenis toen hij werd aangevallen. Die aanval door een medegedetineerde duurde namelijk acht minuten, zonder dat bewakers ingrepen.

Colonna ging op 2 maart naar de sportzaal van zijn gevangenis. Daar liep ook een veroordeelde moslimextremist binnen, op het moment dat Colonna push-ups deed. “Ik ben meteen bovenop hem gesprongen. Ik zette een voet op zijn keel, drukte zo zijn hoofd tegen de grond en toen raakte hij buiten bewustzijn,” vertelde de dader achteraf tegen de politie, volgens het strafdossier dat uitlekte in dagblad Libération. “Ik drukte mijn voet ongeveer twee minuten op zijn keel en daarna wilde ik hem wurgen.” Even later pakte de man een vuilniszak en trok die over Colonna’s hoofd, aldus Libération.

Het werd allemaal acht minuten lang gefilmd door bewakingscamera’s, maar de bewaker die bij de videoschermen zat, was op het moment bezig met andere zaken.

De dader, een oud-Talibanaanhanger, zegt te hebben gehandeld omdat Colonna in de gevangenis God had beledigd. “De Schepper heeft mijn handen gebruikt om degene te straffen die zich schuldig maakte aan godslastering.”