Corruptie vertraagt aanleg dam die Venetië moet beschermen

Bewoners van Venetië wachten al jaren op een enorme dam die de stad moet beschermen tegen overstromingen. Waarom die er maar niet komt: corruptie.

Vlak na zeven uur in de ochtend gaat het alarm in Venetië drie keer af. Dat betekent opnieuw zeer hoog water in de stad. Twee uur later stroomt het San Marcoplein onder. Toeristen waden op gekleurde laarzen door het water dat al snel tot kniehoogte komt. Ze maken enthousiast selfies. De Venetianen proberen naar hun werk te komen – van boven gehuld in keurige kantoorkleren, van onder dragen ze stevige ­regenlaarzen.

Door de Calle dei Fabbri rijden karren vol met vuilniszakken, gevuld met kletsnatte boeken van boekhandel Goldoni. Eigenaresse Francesca Dal Mas schudt haar hoofd: “We hadden net inkopen gedaan voor de kerst: speelgoed, boeken, kalenders. Alles is kletsnat. Het water stond hier bijna een meter hoog. Dat hebben we nog nooit meegemaakt.”

Binnen werken vrijwilligers om de rommel op te ruimen. Francesca trekt de natte Legopakketten open. “We staan er bij deze puinhoop alleen voor. Van onze bestuurders hoeven we weinig te verwachten, die denken vooral aan zichzelf.” Ze maakt een geldgebaar met haar vingers.

Hardnekkige kwaal

De dam die Venetië voor dit soort overstromingen zou moeten beschermen, zou al jaren geleden voltooid moeten zijn. Al sinds 2003 wordt gebouwd aan Mose (Modulo Sperimentale Elettromeccanico – experimentele elektromechanische module). Mose is een waterkering onder water van 1,5 kilometer lang, die Venetië moet afsluiten van de Adriatische Zee. In 2014 kwam een groot corruptieschandaal aan het licht, een hardnekkige kwaal in Italië bij grote publieke werken. Tientallen managers, bestuurders en politici, onder wie de toenmalige burgemeester van Venetië, zouden miljoenen in eigen zak hebben gestoken. 35 mensen werden gearresteerd. Als gevolg hiervan moesten vele aanbestedingen opnieuw worden gedaan en topmanagers worden vervangen.

Het project is nog altijd niet voltooid. Twee dagen na de grootste overstroming van de stad sinds 1966 ligt de waterbouwplaats er verlaten bij. Tommaso Calista (19) haalt zijn schouders op. Samen met zijn ouders en zus is hij al dagen bezig het ondergelopen familierestaurant schoon te maken. ‘De Mose’, hij trekt een vies gezicht. “Zo lang ik me kan herinneren zijn ze ermee bezig en zo lang ik me kan herinneren is het bijna af. Er gebeurt niets. Ik hoor dat die nu voor 95 procent af zou zijn. Nou, we hebben het resultaat gezien!”

Premier Giuseppe Conte, die per boot de overstroomde stad bezocht, liet weten dat de regering zal zorgen voor de ontbrekende 400 miljoen euro en dat het project voor 2021 af moet zijn. Aanvankelijk waren de kosten beraamd op 1,6 miljard euro, met deze laatste investering van de regering staat er bijna 7 miljard euro op de teller.