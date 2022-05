Coronapatiënt Sjanghai per ongeluk doodverklaard, zes medewerkers ontslagen of berispt

Sjanghai zit in een zeer strenge lockdown vanwege de omikrongolf die er huishoudt. Beeld REUTERS

De persoon werd in een lijkzak gestopt en door lijkschouwers naar een busje gebracht. Op dat moment merkten ze dat hij of zij nog leefde.

Video’s van het incident circuleerden sinds zondagmiddag op Chinese sociale media en werden veelvuldig gedeeld, schrijven onder meer South China Morning Post en The Guardian. Daarin is te zien dat twee mannen, vermoedelijk mortuariummedewerkers, een gele lijkzak van een brancard in een klaarstaande auto willen schuiven, buiten het Sjanghai Xinchangzheng Verzorgingshuis.

De mannen, die vanwege de coronagolf in de Chinese miljoenenstad beschermende kleding dragen, ritsen de zak open in het bijzijn van een medewerker van het centrum en zien dat de persoon nog in leven is. De medewerker controleert vervolgens op tekenen van leven en sluit de zak opnieuw. Volgens The Guardian waarschuwen de mortuariummedewerkers hem. “Hij leeft! Zie je dat? Hij leeft!,” zegt de een. De ander maakt zich zorgen dat de patiënt stikt: “Sluit de zak niet!” De medewerker van het verzorgingshuis overlegt daarop met twee collega's en daarna wordt de nog levende patiënt op de brancard weer het seniorencomplex ingereden.

De districtsregering bevestigde maandag de blunder en stelde een onderzoek in. Enkele uren later werd bekendgemaakt dat vier medewerker, een leidinggevende van het verzorgingshuis en een dokter ontslagen waren of berispt. Het verzorgingshuis heeft de medewerkers die ontdekten dat de persoon nog leefde, beloond met een bonus van ruim 700 euro. De patiënt is volgens staatsmedia overgebracht naar een ziekenhuis en wordt daar verder behandeld.

Strikt beleid

Een groot deel van de 26 miljoen inwoners van Sjanghai gaat gebukt onder de strenge lockdown vanwege de omikrongolf die er gaande is. China houdt vast aan zijn ongekend strikte zerocovidbeleid, waarin de hele stad uit voorzorg wordt getest en elke geïnfecteerde persoon wordt geïsoleerd in speciaal gebouwde opvangplekken. Sjanghai registreerde maandag 5669 gevallen en 20 doden. Op 274 mensen na, zijn de positief getesten allemaal asymptomatisch, schrijft persbureau AP.

Internationale deskundigen vragen zich af of het strikte coronabeleid van China nog wel is vol te houden. Als gevolg van de maatregelen worden supermarkten in sommige gebieden nauwelijks bevoorraad waardoor mensen er voedseltekorten ontstaan