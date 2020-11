Coronakerst zonder familie: ‘Ik word emotioneel als ik over ze praat’

Fernando Morales (33): woont in West, zijn familie in Mexico-City, Mexico.

Fernando Morales Beeld Roy Beusker

“Het is al twee jaar geleden dat ik mijn ouders voor het laatst zag. Mijn vriend en ik zouden in april eigenlijk naar hen toe gaan, maar het coronavirus hield dat tegen. Eigenlijk zijn al mijn plannen voor 2020 weggevaagd. Ik werk als artiest, dus ook mijn werkzaamheden stortten in. Ik had me mijn leven op dit moment totaal anders voorgesteld.

Het is heel fijn met mijn vriend in Nederland, maar ik mis mijn familie ook ontzettend. Ik word weer emotioneel, nu ik over ze praat. Toch voelt het niet goed om erheen te gaan. Naast het negatieve reisadvies, zijn mijn ouders redelijk op leeftijd (59 en 64) en ben ik bang dat ik iets meebreng waardoor zij ziek worden. Daarbij is een vlucht niet goedkoop. Misschien heb ik het geld voor een vliegticket in deze coronatijd nodig om mijn huur of zelfs mijn eten te kunnen betalen.

Door de onzekerheid vind ik het lastig om plannen te maken. Ik weet dan ook nog niet wat ik met kerst ga doen. Ik hoop dat we vrienden kunnen bezoeken, maar eigenlijk vooral dat hier snel een einde aan komt. Het zou geweldig zijn als ik mijn familie begin volgend jaar weer kan zien.”

Emma Fekete (24): woont in Centrum, haar familie in Montreal, Canada.

Emma Fekete

“Ik woon sinds 2017 in Nederland, maar ga elk jaar met de kerstdagen naar Canada. De laatste keer dat ik mijn ouders en broer zag, was dan ook vorig jaar. Door het coronavirus moest ik mijn reis in de zomer al annuleren en vier ik de feestdagen dit jaar zonder mijn familie.

Naast het negatieve reisadvies van de Nederlandse regering, moet je na aankomst in Canada veertien dagen in quarantaine. Ik wil de regels serieus nemen en er staan hoge straffen op het niet naleven ervan. Door mijn werk zou ik pas 19 december naar Canada kunnen vertrekken. Nou, ik vier toch liever kerst hier met vrienden, dan daar in quarantaine. Het gekste daaraan vind ik dat ik waarschijnlijk voor het eerst in mijn leven de feestdagen meemaak zonder sneeuw en skiën. Anderen hebben het natuurlijk veel moeilijker, maar dat doet mijn Canadese hart toch wel pijn.

Het is jammer dat iedereen in de zomer overal naartoe reisde en veel expats daardoor met de feestdagen hun familie niet kunnen bezoeken. Ver weg zijn van familie is natuurlijk onderdeel van het expatbestaan, maar hoe langer het duurt, hoe lastiger het wordt. Ik heb zelf mijn pijlen nu gericht op de zomer. Hoewel ik al meerdere keren teleurgesteld ben, blijf ik hoop houden.”

Maria Del Mar (47): woont in West, haar familie in Medellín, Colombia.

Maria Del Mar

“Nadat de onzekerheden zich opstapelden, hebben we besloten om kerst voor het eerst sinds jaren niet in Colombia te vieren. We zijn bijvoorbeeld bang dat we daar onverwacht niet meer weg kunnen, terwijl onze zoon (5) na twee weken kerstvakantie weer naar school moet. Ook willen we het negatieve reisadvies niet zomaar naast ons neerleggen en mijn ouders (85 en 83) niet in gevaar brengen.

Mijn man en ik hebben op verschillende plekken in de wereld gewoond en zijn daardoor gewend aan het missen van familie. Het coronavirus laat familie echter nóg wat verder weg voelen. Mijn ouders vinden het erg lastig dat ze hun kleinzoon niet zien. Kinderen veranderen zo veel in een jaar.

Voor onze zoon is het wennen dat Nederland andere verhalen en gewoonten kent rond de feestdagen. In Colombia wordt kinderen verteld dat de cadeautjes van ‘de zoon van God’ komen. We legden hem uit dat in Nederland Sinterklaas en de Kerstman cadeautjes komen brengen. Voor hem gaan we ervoor zorgen dat het ook zonder opa en oma een fijne decembermaand wordt. Een voordeel aan Nederland is de seizoenswisseling. Ik kijk uit naar de donkere avonden met lichtjes en warme dekens. Als we één ding hebben geleerd van al het reizen, dan is het wel dat we flexibel moeten zijn. We gaan er alles uithalen wat erin zit.”