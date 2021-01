Corona raast met noodgang door VK: artsen beslissen over leven en dood

Beeld REUTERS

‘Weer speel ik voor God met mensenlevens,’ schrijft een arts in opleiding in zijn dagboek voor een Britse zondagskrant. In zijn ziekenhuis in Noord-Engeland zijn alle bedden bezet. Naburige hospitalen kunnen patiënten overnemen, maar daar kleeft een probleem aan. Het merendeel kan de rit per ambulance niet aan. ‘Ik moet bepalen wie onderweg niet gaat overlijden,’ stelt de anonieme hulpverlener.

Hotels

In Londen, waar de pandemie zich het hevigst manifesteert, worden hotels in de buurt van King’s Cross in gereedheid gebracht om de ziekenhuizen te ontlasten in geval van nood. Om ruimte te maken voor urgente gevallen kunnen patiënten die aan de beterende hand zijn, hier verder aansterken. Experts verwachten dat het breekpunt over drie weken komt, maar de razendsnelle toename in positieve gevallen doet het ergste vrezen.

Het Royal London Hospital in Whitechapel kan de toestroom al niet meer aan. Het personeel kreeg te horen dat wordt opgeschaald naar een rampenmodel. De kwaliteit van de zorg kan niet meer worden gegarandeerd. Cijfers uit andere delen van de hoofdstad laten zien, dat van een uitzondering straks geen sprake meer is. Barking en Dagenham telt nu 1603 covidgevallen per 100.000 inwoners, vijfmaal zoveel als een maand geleden.

Dit stadsdeel geldt als het zwaarst getroffen gebied in het Verenigd Koninkrijk, maar vrijwel overal in het land wordt een vergelijkbare toename waargenomen. Het gemuteerde virus werkt als raketbrandstof. Gisteren kwamen voor de vierde dag op rij meer dan duizend mensen om het leven. In totaal stierven 80.868 patiënten aan corona. Van de nationale lockdown, sinds woensdag van kracht, worden voorlopig geen wonderen verwacht.

Strikte handhaving

Alleen als de bevolking zich strikt aan de regels houdt, kan een zorgcrisis worden voorkomen. De Britse overheid laat zich om deze reden van haar grimmigste kant zien. Politieagenten krijgen de opdracht overtreders vrijwel meteen te beboeten. Het korps, wereldwijd befaamd om de vriendelijke manier van ordehandhaving, neemt deze opdracht uiterst serieus. Zonder pardon krijgen tegenstribbelende wandelaars de handboeien om.

“Ik dacht dat er een moord was gepleegd,” vertelde een vrouw die zaterdag met een vriendin in een natuurgebied in Derbyshire op het parkeerterrein werd opgewacht door vier dienders. “Maar nee, we kregen elk meteen een boete van 200 pond.” Haar verontwaardiging viel in dorre aarde. “We redden levens door de regels te handhaven,” reageerde minister Priti Patel van Binnenlandse Zaken. “Agenten zullen niet aarzelen in te grijpen.”

Deze oorlogsretoriek beperkt zich niet alleen tot Patel, een hardliner in het kabinet van premier Johnson. Chief medical officer Chris Whitty schetst in spotjes op televisie een apocalyptisch beeld van de pandemie. Zijn boodschap is helder. Wie zich niet aan de regels houdt, heeft bloed aan zijn handen. In The Times waarschuwde hij: “In sommige delen van het land bevindt het zorgstelsel zich in de gevaarlijkste situatie sinds mensenheugenis.”

Whitty, door zijn vijanden omschreven als ‘professor Doom’, overdrijft niet. De gemuteerde variant van het virus treft medisch personeel hard. Ongeveer 45.000 dokters en verplegers zijn ziek of zitten in zelfisolatie. Eén op de zes ambulancebroeders in Londen is geïnfecteerd. Geen zorghotel of uitwisseling van patiënten kan dit probleem ondervangen. De regering eist daarom gehoorzaamheid van de Britten tijdens de lockdown.

Minister Matt Hancock van Volksgezondheid herhaalde dit standpunt zondag. “Elke misstap kan fataal zijn.” Ook de anonieme arts in Noord-Engeland smeekt om volgzaamheid: ‘Ga niet naar buiten, maar kijk een serie, sport in de woonkamer of lees een boek. Ik weet niet hoelang we deze verschrikkelijke druk nog aankunnen.’