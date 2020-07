Coranavirus leeft weer op in Frankrijk, óók in vakantiegebieden

Een overvol strand in Zuid-Frankrijk op 18 juli 2020. Beeld AP

In Frankrijk lijkt het coronavirus beetje bij beetje weer steeds meer om zich heen te grijpen, óók in vakantiegebieden. Op een camping in de Pyreneeën is een eerste besmettingsgeval geconstateerd. Bij een strandrestaurant in Marseille, aan de Middellandse Zee, bleek een invalkracht besmet. Het restaurant bleef daarna open.

“De situatie is niet ernstig maar we moeten met z’n allen wel voorzichtiger zijn,” zei premier Jean Castex vrijdagavond op de Franse televisie. De Franse Academie van Medici zegt publiekelijk bezorgd te zijn: “Mensen worden losser in hun gedrag en dat verergert tijdens de zomervakanties.’’

Opleving

Steeds meer signalen wijzen erop dat het coronavirus weer opleeft in Frankrijk. Landelijk ligt de zogeheten R-waarde nu op 1,2, wat betekent dat elke coronapatiënt 1,2 andere persoon besmet. De Franse regering streeft er naar dat die waarde ónder de 1 ligt.

In Bretagne, aan de Atlantische kust, ligt de R-waarde zelfs op 2,6. Dat zou te maken hebben met ‘een grote toename van het aantal testen’.

Aantal besmettingen met het coronavirus in Frankrijk. Beeld John Hopkins University

De Provence aan de Middellandse Zee, populair bij Nederlanders, heeft ook een R-waarde die boven het landelijk gemiddelde ligt: 1,5. In de regio werden vorige week 244 nieuwe besmettingen geteld, tegen 159 de week ervoor en 126 de week daarvoor. In Mediterraanse vakantiegebieden als de Ardèche en de Drôme melden zich méér mensen met klachten bij artsen.

Een ziekenhuisarts in Marseille vertelde op de lokale televisie: “Natuurlijk neemt het virus weer toe want ook het toerisme en het aantal reizigers nemen weer toe.”

Regels aanscherpen

In Parijs meldde één ziekenhuis gemiddeld nu weer één coronapatiënt per dag binnen te krijgen terwijl het er tot voor kort één per week was.

De landelijke zorgen groeien. “Het virus circuleert weer meer dan voorheen. We hebben 3.800 besmettingen per week, er melden zich méér mensen bij de huisarts en op eerste hulpposten en er zijn nu 600 ziekenhuisopnames per week,” concludeert het ministerie van Volksgezondheid.

De Franse regering heeft daarom besloten de regels weer aan te scherpen. Vanaf morgen is het in heel Frankrijk verplicht een mondmasker te dragen in openbare ruimtes. Dat geldt bijvoorbeeld in alle supermarkten, maar ook op overdekte markten en in banken. Mogelijk komen daar ook treinstations, parkings en hotellobby’s bij.

Beeld AFP

Mondkapjesplicht

In het departement Mayenne, in de Loire-streek, werd afgelopen week al een mondkapjesplicht van kracht. In minder dan twee weken verviervoudigde het aantal besmettingen daar. Het aantal ziekenhuisopnames verdubbelde in één week. Met meer dan 50 besmettingen op 100.000 inwoners, werd Mayenne een ‘rode zone’.

In de regio Nouvelle-Aquitaine werden vorige week 10 clusters van besmettingen geteld, terwijl het de week ervoor 3 waren. “Dat is een zorgwekkende ontwikkeling,” zeiden de regionale gezondheidsautoriteiten. In deze regio ligt ook de Dordogne: één van de favoriete vakantiebestemmingen van Nederlanders.

De Franse autoriteiten zijn bang dat vakantiegangers – uit binnen- en buitenland – de voedingsbodem voor het virus zijn. “Zomervakanties kunnen tot risicogedrag leiden. Mensen gaan reizen, komen bij elkaar, houden minder afstand,” aldus het ministerie van Volksgezondheid. “Dat zijn precies de redenen waarom de epidemie weer op kan leven.’’

Parijs

Op verscheidene plekken in Frankrijk is al begonnen met toeristen-bashing. De Franse radio maakte een reportage in de Bretonse bad- en vakantieplaats Binic. Bewoonster Roselyne vertelde: “Tot nu toe hebben we hier geluk gehad, maar met al die vakantiegangers...de besmettingsgevallen die we hier nu zien: dat zijn de toeristen.”

Een Parisienne, op vakantie in Binic, vertelde: “In Parijs zijn er zóveel besmettingen. Hier voel ik me een stuk veiliger, dus ik zet minder mijn masker op.”

Een Nederlander die in de Provence in het departement Var woont, twitterde: ‘In de Var zijn het vooral toeristen die de coronaregels aan hun laars lappen. Geen maskers, geen afstand. De parking bij een supermarkt leek wel een camping.’

Coronaproof

Nederlanders die op vakantie gaan naar Frankrijk lijken dit jaar wel ánders vakantie te vieren. “Ze zoeken vooral vrijstaande huisjes, met zo weinig mogelijk andere mensen om zich heen. Ze willen coronaproof op vakantie,” zegt Jacqueline Bezemer. Zij beheert een Facebookpagina waarop meer dan 600 Nederlandstalige vakantieverblijven in Frankrijk zijn aangesloten.

“We zien een forse toename van mensen die op het laatste moment toch nog een huisje in Frankrijk zoeken. Ze hebben bijvoorbeeld besloten om maar niet naar Thailand te vliegen.’’

Bezemer heeft zelf twee vakantiehuizen en beheert nog eens vijf andere vakantiehuizen tussen Bordeaux en Toulouse. “Nederlanders zijn voorzichtiger geworden. Ze vragen dit jaar allemaal of ze hun geld terug krijgen als er iets gebeurt door corona. En ze gedragen zich anders. Ze gaan minder uit eten. En ze gaan niet meer naar die leuke maar drukke lokale marktjes, of alleen nog om 9 uur ’s morgens.”