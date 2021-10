Cook heeft van Jobs’ ideeënfabriek een ongeëvenaarde geldmachine gemaakt

Appledirecteur Tim Cook bij de presentatie van de nieuwe Apple Watch, vorige maand. Beeld AFP

Vandaag tien jaar geleden overleed visionair Steve Jobs aan de gevolgen van kanker. Of het Amerikaanse bedrijf dat Jobs in 1976 oprichtte toen ook zijn innovatieve vermogen verloor is maar net aan wie je het vraagt. Aandeelhouders dragen Tim Cook op handen. Apple werd in het jaar dat Cook algemeen directeur werd ook het waardevolste bedrijf ter wereld met een beurswaarde van 377 miljard euro. Het was ongekend, maar het valt geheel in het niet met de huidige waarde: 2.300.000.000.000 dollar (ruim 1,9 biljoen euro).

Een absurd groot, abstract bedrag. Misschien helpt dit: Apple is evenveel waard als Shell, Heineken, Adyen, ASML, Samsung, VW Group (Volkswagen, Porsche, Audi, Skoda, Seat), Tesla, Dell, Unilever, KLM-Air France, Siemens, Total en Airbus samen. We moeten met alle Nederlanders samen tweeënhalf jaar werken zonder een cent uit te geven om alle aandelen Apple te kunnen kopen. Vorig jaar boekte ’s werelds grootste bedrijf een omzet van 274 miljard dollar en maakte het 57 miljard dollar (48 miljard euro) winst,bijna 1,1 miljard dollar (ruim 920 miljoen euro) per week.

Dat is geen geringe prestatie. “De beste graadmeter voor het succes van Cook is de waarde van het bedrijf en die is exponentieel gegroeid. Van beleggers krijgt hij het hoogste cijfer denkbaar. Ik ben heel erg onder de indruk van zijn prestaties,” zegt internetondernemer en techjournalist Alexander Klöpping.

Boekhouder

Dan nu de kritiek. Apple zou niet meer innoveren. Echt grote vernieuwende producten zoals het grafische besturingssysteem, de dunne laptops, de iPod en de iPhone zijn er onder Cook niet meer geweest. De magie van Apple onder leiding van Steve Jobs zou weg zijn. “Ja, Cook is meer de boekhouder, afkomstig uit de logistiek, die alles wil optimaliseren,” zegt Gonny van der Zwaag van de Applesite iCulture. “Voor de aandeelhouders en de klanten is het fantastisch, maar de tijd dat er steeds geheel nieuwe dingen werden gepresenteerd, is verdwenen.”

De iPhone was in 2007 zo revolutionair dat heel de telecomwereld en computerindustrie overhoop werd gegooid. Van der Zwaag: “Ze kunnen het nog wel. Met de Apple Watch én de tablet én de draadloze oortjes zijn ze niet voor niets marktleider.”

Klöpping is het absoluut niet eens met de kritiek dat Apple de magie heeft verloren. “De grootste vernieuwing van Apple in de laatste tien jaar zijn de eigen chips die in bijna alle producten zijn te vinden. In de iPads, iPhones en nu ook de laptops. Apple computers zijn op dit moment zo veel sneller dan concurrent Intel ze kan maken. Apple wint op snelheid en batterijduur, twee dingen waarop kopers letten. Die eigen chips zorgen ervoor dat ook de foto’s en filmpjes beter worden en de games beter draaien. Het is onvoorstelbaar wat voor kwaliteit er uit een iPhone 13 komt vergeleken met de spiegelreflexcamera’s die we vroeger op vakantie meenamen. Elk jaar worden de processorchips en de camera’s beter.”

Beiden noemen ook de software met bijbehorende betaalde diensten als grote vernieuwing in het tijdperk Cook. Apple Music, de App Store, Apple Pay, iCloud, Apple Fitness, Apple TV+, het gaat maar door. Die diensten maken inmiddels een omzet van 60 miljard euro per jaar, alleen met de verkoop van iPhones harkt Apple meer geld binnen.

Wie eenmaal in het ecosysteem van Apple zit, komt er maar moeilijk uit. Of zoals de Amerikaanse analist Rob Enderle het verwoordt: “Ze zijn een financieel bedrijf geworden, een goed geoliede machine die zijn trouwe consumenten weet te melken.”

Nieuwe producten

Er zijn meer dan een miljard Appleapparaten op de wereld in gebruik. Klöpping: “Apple is als water, het is in bijna elk huishouden aanwezig.”

Door de eigen snelle kleine chips, zullen ook de nieuwe producten weer komen, voorspelt Klöpping. “De Applechips zijn heel klein, dus de apparaten worden ook weer anders. Steeds dunner. Ik kan me voorstellen dat ze opklapbaar worden. Ik denk dat Apple ook de vorm van de laptop zal veranderen. En er zijn geruchten over nieuwe producten als een virtualrealitybril en een Apple Car.”

Van der Zwaag vergelijkt Cook met Angela Merkel. “Geen revoluties of visionaire vergezichten, maar wel iemand die heel goed op de winkel heeft gepast. De vraag is nu wie er na Cook komt. Hij is tenslotte ook al bijna 61 jaar oud.”