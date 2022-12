Controversiële influencer Andrew Tate opgepakt in Roemenië voor verkrachting en mensenhandel

Andrew Tate en zijn broer Tristan Tate blijven zeker 24 uur vastzitten, zo hebben de Roemeense autoriteiten bekendgemaakt. Beeld REUTERS

Tate, die vanwege zijn vrouwonvriendelijke en racistische uitspraken eerder werd verbannen van meerdere socialemediaplatformen maar recent weer op Twitter werd toegelaten, werd samen met zijn broer Tristan en twee Roemeense verdachten opgepakt en wordt zeker 24 uur lang vastgehouden. Dat melden de autoriteiten in Boekarest, die een video van de aanhouding hebben verspreid.

In een verklaring stellen zij dat de broers ‘naar alle waarschijnlijkheid een criminele organisatie hebben opgericht met als doel vrouwen te rekruteren, te huisvesten en uit te buiten door hen te dwingen pornografisch materiaal te maken dat tegen betaling online te bekijken is’. Tate en zijn broer zouden daaraan veel geld hebben verdiend.

Sinds april loopt er een strafrechtelijk onderzoek naar de Britse broers. De twee onthouden zich van commentaar, maar hun advocaat bevestigt hun arrestatie.

Verbannen

Tate raakte in 2016 in opspraak toen hij uit het tv-programma Big Brother werd gezet omdat op beeld was vastgelegd hoe hij een vrouw aanviel. Hij kreeg online bekendheid door die actie.

Nadat hij zes jaar geleden uit het programma was gezet, schreef hij op Twitter dat ‘vrouwen verantwoordelijkheid moeten dragen voor seksueel misbruik’. Daarop werd hij verbannen van dat medium en van andere sociale media zoals YouTube, Facebook, Instagram en TikTok.

Toen Elon Musk Twitter kocht, werd het account van Tate hersteld. In de afgelopen jaren werden zijn berichten die vrouwenhaat promoten ook op andere sites miljoenen keren bekeken.

Eerder deze week stond Tate overigens ook in de belangstelling omdat hij klimaatactivist Greta Thunberg op Twitter had meegedeeld 33 auto’s te hebben ‘die enorm veel uitstoten’. Zij beet vervolgens terug in een tweet en vroeg hem ‘to get a life’ (‘zoek een leven’).

