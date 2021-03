Containerschip in Suezkanaal los, scheepsverkeer weer op gang

Beeld AP

Nadat maandagochtend de achtersteven van het schip loskwam, is nu ook de voorkant los. Het schip is op eigen kracht weer onderweg, volgens de kanaalautoriteit. De Ever Given was in een zandstorm overdwars in het zuidelijke deel van het Suezkanaal komen te liggen.

Achtersteven

Onder luid getoeter en gejuich van de zeker veertien aanwezige sleepboten en haar bemanningsleden, kwam er maandagochtend in alle vroegte enige beweging in de achtersteven van de Ever Given. De hoek waarin de 400 meter lange en 224.000 ton wegende kolos ligt, werd van 30 naar 10 graden gedraaid.

Daarbij werd voor het eerst een grote zeesleper ingezet van het Nederlandse bedrijf Smit Salvage, een dochteronderneming van Boskalis.