Containerlijn van Amsterdam naar Ierland omzeilt het VK

Beeld TMA

Een nieuwe containerlijn verbindt de Amsterdamse haven voortaan wekelijks met Ierland. De brexit is een belangrijke reden.

Begin deze week vertrok bij de containerterminal van TMA in het Westelijk Havengebied het eerste schip richting Dublin. Wekelijks gaat een schip met zo’n 100 tot 120 containers naar Ierland.

Vanuit Dublin komt ook elke week een containerschip terug naar Amsterdam met aan boord vooral zuivel, farmaceutische producten en oudpapier. Vanuit Nederland vertrekken de containers met nieuw papier en allerlei producten voor Ierse winkels en bouwmarkten.

De containerlijn is een samenwerking van TMA en Samskip, dat wekelijks ook al zeven containerschepen op en neer laat varen naar drie havens in het Verenigd Koninkrijk. Vanuit Amsterdam vinden de containers verder hun weg – over land naar Noord-Nederland, maar ook via vrachttreinen tot in Duitsland of zelfs Italië en Polen.

Papierwerk bespaard

Dat er ook een containerlijn naar Ierland komt, heeft alles te maken met het vertrek van het VK uit de Europese Unie begin deze maand. Veel transport naar Ierland gaat nu per vrachtwagen door Engeland, maar sinds de brexit moet de lading dan twee keer door de douane. Het containertransport per schip bespaart veel papierwerk en risico op vertraging.

“Veel kleine bedrijven bedienden de Ierse markt vanuit distributiecentra bij Liverpool,” zegt Thijs Groumans van Samskip. “Dat model is na de brexit niet meer zo aantrekkelijk.” Het wegtransport dwars door Engeland blijft wel de snelste verbinding met Ierland. Bij lading die minder snel bederft kunnen de gekoelde containerschepen een deel van het transport overnemen, verwachten Samskip en TMA.

TMA hoopt de containerlijn nog uit te breiden met een wekelijkse verbinding naar de Zuid-Ierse havenstad Cork. Maar daarvoor is het nog de vraag of de schepen binnen een week heen en weer komen. “Het kan flink spoken op de Ierse Zee,” zegt TMA-directeur Michael van Toledo.

Duurzamer, minder files

Als deelnemer aan een handelsmissie naar Ierland met koning Willem-Alexander anticipeerde de Amsterdamse haven in 2019 al op de brexit. In de haven neemt het aantal containers de laatste jaren langzaam maar zeker weer toe door vaste transportlijnen aan te knopen met andere Europese havens. Dit alternatief voor vrachtwagens maakt het transport duurzamer en zorgt voor minder files. De haven hoopt het netwerk verder uit te breiden richting Scandinavië en de Baltische Staten.

De problemen als gevolg van de brexit lijken vooralsnog te overzien. De havens van Amsterdam en IJmuiden, maar ook de branchevereniging van exporteurs Evofenedex krijgen daarover weinig signalen. “Kleine dingen die over het algemeen ter plekke opgelost kunnen worden,” aldus Evofenedex.