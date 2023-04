Conservatieven verslaan premier Sanna Marin in Finse verkiezingen

Sanna Marin Beeld AFP

Ja, er was volgens Marin wel nog reden voor opgetogenheid. Haar sociaaldemocratische SDP heeft volgens de voorlopige uitslag 43 zetels behaald – 3 meer dan ze nu hebben in het parlement. “De democratie heeft gesproken en we hebben reden om blij te zijn met dit resultaat,” zei ze zondag.

Genoeg om weer de grootste – of zelfs de een na grootste – te worden, was het echter niet. De rechts-conservatieve NCP staat met 48 op de meeste zetels in het parlement, gevolgd door de nationalistische Finnenpartij met 46 zetels.

De partij van Orpo is nu aan zet is om een nieuwe regering te vormen. Volgens Finse media zullen partijen in iedere denkbare coalitie veel compromissen moeten sluiten. Een coalitie over rechts met onder meer de NCP en de Finnenpartij behoort tot de mogelijkheden, maar hun standpunten over migratie, klimaat en de EU lopen ver uiteen. De NCP zou ook samen met de SDP een coalitie kunnen proberen te vormen, maar volgens experts ligt dit minder voor de hand. De twee partijen botsten afgelopen maanden geregeld over het economisch beleid.

Jongste regeringsleider

Het betekent zeer waarschijnlijk een einde aan het premierschap van Marin. De 37-jarige was bij haar aantreden in 2019 de jongste regeringsleider ter wereld. Vooral in het buitenland leek ze haast een sterrenstatus te hebben. Marin kreeg het in haar regeringsperiode voor elkaar dat Finland - mede dankzij de dreiging uit Rusland - lid werd van de Navo en geldt als een sterke supporter van Oekraïne.

Haar internationale roem heeft ze mede te danken aan het ‘schandaal' rondom uitgelekte feestvideo’s, waarin ze dansend met vrienden te zien was. Een schade, volgens conservatieven in eigen land, die opriepen tot een drugstest. Maar in internationale media kreeg de premier juist steun, doordat ze liet zien dat ook een premier best op z’n tijd lol mag hebben. Die drugstest deed ze wel nog. Het resultaat: negatief.

In de stembus leken die zaken er allemaal minder toe te doen. Marin lag in eigen land de laatste tijd onder vuur om haar binnenlandse en economische beleid. De staatsschuld liep in haar regeringsperiode hoog op en net als elders in Europa was de inflatie enorm. Volgens Marin waren die uitgaven noodzakelijk om de economie draaiende te houden in de coronapandemie en de economische turbulentie vanwege de oorlog in Oekraïne, maar dat heeft de Finnen blijkbaar niet kunnen overtuigen.