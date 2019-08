Congreslid Tlaib wil niet meer naar Israël

Rashida Tlaib. Beeld REUTERS

Rashida Tlaib had in een brief aan de Israëlische minister van Binnenlandse Zaken gevraagd om toestemming om haar hoogbejaarde grootmoeder te bezoeken, omdat dat mogelijk de laatste kans zou zijn om haar te zien. Op humanitaire gronden is die toestemming verleend, aldus de krant Ha’aretz.

Tlaib is in Detroit uit Palestijnse ouders geboren. Ze toonde zich vrijdag gepikeerd over de manier waarop ze uiteindelijk naar het land van haar voorouders mocht en besloot toch niet te komen. “Ze leggen me het zwijgen op, ze behandelen me als een misdadigster (..), ik heb besloten dat ik onder deze repressieve omstandigheden mijn grootmoeder niet kan bezoeken (..).”

Israël meldde donderdag dat Tlaib en haar collega Ilhan Omar niet welkom waren in Israël, omdat hun bezoek ‘was bedoeld om Israël te schaden’. Premier Benjamin Netanyahu zei wel dat Tlaib eventueel op humanitaire gronden zou worden toegelaten.

Tlaib en Omar hebben herhaaldelijk kritiek geuit op de Israëlische behandeling van de Palestijnen en zich uitgesproken voor een boycot van Israël.