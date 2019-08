Congreslid Tlaib mag toch naar Israël

Tlaib wordt op humanitaire gronden toegelaten tot Israël. Beeld REUTERS

Tlaib, die Palestijnse ouders heeft, had in een brief aan de Israëlische minister van Binnenlandse Zaken toestemming gevraagd om haar hoogbejaarde grootmoeder te bezoeken – het zou mogelijk de laatste kans zijn om haar te zien. Op humanitaire gronden is die toestemming verleend, meldt de krant Haaretz.

Netanyahu zei donderdag nog dat Tlaib en haar collega Ilhan Omar niet welkom waren omdat hun bezoek ‘was bedoeld om Israël te schaden’. De premier voegde daaraan toe dat Tlaib eventueel op humanitaire gronden zou worden toegelaten, mits ze daartoe een verzoek zou indienden.

Het besluit stuitte op veel kritiek, zowel in Israël zelf als in de Verenigde Staten. ‘Het schetst het beeld dat Israël heult met Trumps haatcampagne tegen minderheden,’ schreef Haaretz. The New York Times stelde dat Trump een grens overschrijdt door een buitenlandse mogendheid voor zijn karretje te spannen in een binnenlands politiek conflict.

‘Teken van zwakte’

Ook prominente Democraten in Washington veroordeelden de Israëlische regering. De voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Nancy Pelosi, noemde het inreisverbod ‘een teken van zwakte, beneden de waardigheid van de grootse staat Israël’. De leider van de Democraten in de Senaat, Chuck Schumer, denkt dat het ‘de Amerikaans-Israëlische relatie en de steun voor Israël in Amerika alleen maar zal schaden’. “Geen enkele democratische samenleving zou een open debat moeten vrezen.”

Tlaib en Omar, de eerste moslima’s in het Amerikaanse Congres, waren van plan Jeruzalem te bezoeken, waar ze onder meer naar de Tempelberg en de Al-Aqsamoskee wilden gaan. Beiden hebben herhaaldelijk kritiek geuit op de Israëlische behandeling van de Palestijnen en zich uitgesproken voor een boycot van Israël.

Zelfs het invloedrijke American Israel Public Affairs Committee is kritisch. “We zijn het oneens met de steun van Omar en Tlaib voor de boycot van Israël. Maar we geloven ook dat ieder Congreslid de mogelijkheid moet hebben onze democratische bondgenoot Israël te bezoeken.”

Op Twitter voerde president Trump de afgelopen dagen de druk op Netanyahu op. ‘Het zou van grote zwakte getuigen als Israël het bezoek van de afgevaardigden Omar en Tlaib toelaat,’ schreef hij. ‘Ze haten Israël & het hele Joodse volk.’